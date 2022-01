ES4 & 5 - Loeb passe en tête après une matinée parfaite

Après l'introduction mouvementée du côté de Roure-Beuil, lors de laquelle Adrien Fourmaux est lourdement sorti de la route, la boucle s'est achevée avec les deux secteurs chronométrés de Guillaumes-Péone-Valberg et Val de Chalvagne-Entrevaux, où les conditions d'adhérence ont été encore délicates à appréhender.

Sur des routes partiellement sèches avec quelques portions très humides, voire même givrées, Sébastien Ogier s'est montré prudent. Premier sur la route, l'octuple Champion du monde n'a pris aucun risque et a même cédé les commandes du classement général à Sébastien Loeb. À l'attaque depuis ce matin, le pilote M-Sport s'est montré particulièrement à l'aise dans ces conditions pour enchainer trois meilleurs temps consécutifs et passer en tête avec une marge supérieure à 10" sur Elfyn Evans. Grâce à un excellent deuxième temps dans la dernière spéciale de la matinée, le Gallois est resté au contact et a même pris l'avantage sur Ogier pour 2"4.

En grande difficulté depuis le départ, les i20 N Rally1 de Thierry Neuville et Ott Tänak ont enfin réussi à montrer un meilleur visage en réduisant l'écart sur les deux dernières spéciales. Touchés par des soucis de fiabilité, les deux pilotes ont finalement été épargnés pour "mieux apprendre" et "comprendre" leurs montures à la différence de leur coéquipier Oliver Solberg. Repoussé à plus de deux minutes, le jeune Suédois n'a pas trouvé la confiance nécessaire pour hausser le rythme, en étant notamment handicapé par de la fumée dans l'habitacle.

La deuxième étape reprendra à partir de 14h16 avec le second passage dans la spéciale de Roure-Beuil et ses 18,33 km. Le Rallye Monte-Carlo est à suivre dans son intégralité sur Motorsport.com.

Scratchs de la matinée

ES3 : S. Loeb

ES4 : S. Loeb

ES5 : S. Loeb

Rallye Monte-Carlo - Classement après l'ES5