Comment suivre la manche d'Hockenheim du DTM

La septième manche de la saison 2021 du DTM, sous l'égide de la réglementation GT3, se déroule du côté d'Hockenheim, en Allemagne, pour un classique du championnat de tourisme. Une manche d'autant plus importante qu'elle est l'avant-dernière de la saison, avant la finale une semaine plus tard sur le Norisring.

Longtemps leader du classement, le pilote Audi Kelvin van der Linde ne figure désormais qu'en troisième place, puisque la manche d'Assen a vu Liam Lawson prendre les commandes devant Marco Wittmann ; Maximilian Götz est quant à lui en quatrième place, le top 4 se tenant en 20 petites unités à quatre courses du terme.

Le programme du week-end

Le week-end commencera vendredi 1er octobre avec une séance de 45 minutes d'Essais Libres 1 qui débutera à 11h45, puis 45 nouvelles minutes d'Essais Libres 2 à partir de 15h25.

Les choses sérieuses commenceront dès samedi 2 octobre avec les premières Qualifications à partir de 10h20, puis la première course à 12h50.

Le lendemain, dimanche 3 octobre, les Qualifications pour la seconde course débuteront à 10h20 et la course sera à suivre à partir de 12h50. Les deux courses auront une durée de 55 minutes plus un tour.

En France, les deux courses seront à suivre en direct sur Automoto la chaîne.

Vendredi 1er octobre



Essais Libres 1 - 11h45-12h30

Essais Libres 2 - 15h25-16h10

Samedi 2 octobre

Qualifications 1 - 10h20-10h40

Course 1 - 12h50

Dimanche 3 octobre

Qualifications 2 - 10h20-10h40

Course 2 - 12h50

Le point au championnat