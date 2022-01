Alpine se concentre sur 2022 depuis "plus de deux ans"

Le 1er août dernier, Esteban Ocon créait la surprise en remportant au Hungaroring, grâce à un double carambolage au départ notamment, la première victoire d'Alpine F1 Team depuis 2013 et l'ère Lotus. Une victoire qui n'était que l'arbre qui cache la forêt pour une écurie qui peine à s'extirper du milieu de peloton, ayant pris la cinquième place du championnat des constructeurs, comme Renault les deux années précédentes.

Cependant, Alpine n'a jamais caché n'avoir pas consacré des ressources démesurées à sa monoplace 2021 (en particulier en ce qui concerne le moteur), accordant une importance majeure à la nouvelle réglementation technique de 2022 (initialement prévue en 2021). Comme toutes les écuries, certes. Mais en ce sens, les performances de l'an passé, avec notamment l'impressionnant podium de Fernando Alonso au Qatar, sont jugées encourageantes.

"Je pense que nous l'avons montré cette saison : quand des opportunités se présentent, nous sommes capables de les saisir, et il y a eu quelques courses où nous n'étions pas compétitifs sans vraiment savoir pourquoi, alors je savais qu'il nous fallait résoudre ça", analyse Marcin Budkowski, directeur exécutif de l'écurie. "Beaucoup de travail a lieu en coulisse pour ce faire, tout comme il y a beaucoup de travail pour la voiture et tout le package. Ça se présente bien."

Marcin Budkowski, directeur exécutif, Alpine F1

En effet, d'autres courses ont été plus inquiétantes, comme le Grand Prix de Mexico, où les Alpine ne se sont qualifiées que 15e et 16e avant de finir la course aux neuvième et 13e rangs. Quoi qu'il en soit, il semble que le contexte rende la saison positive dans son ensemble.

"Vu que nous avons eu plus ou moins le même moteur lors des trois dernières années, ainsi que le châssis et la boîte de vitesses gelés pour des raisons stratégiques afin d'investir nos ressources ailleurs, nous nous sommes en réalité très bien débrouillés avec la plateforme que nous avions, que ce soit en piste ou dans le développement des domaines que nous pouvions traiter", estime Budkowski. "C'est très encourageant pour la saison prochaine. Cependant, si nous connaissons nos chiffres, nous ne connaissons pas ceux des autres."

Le dirigeant franco-polonais déclare par ailleurs sa satisfaction quant aux effets de la réorganisation de l'écurie, qui avait notamment une étonnante structure à deux têtes l'an passé avec Davide Brivio aux côtés de Budkowski.

"Je suis certainement fier de la manière dont fonctionne l'équipe. Elle a énormément changé ces dernières années, et ce changement commence à porter ses fruits. C'est certainement le cas au circuit et c'est certainement le cas à l'usine, même si ce n'est pas encore visible car cela fait plus de deux ans que nous nous concentrons sur la voiture de l'an prochain. Mais quand je vois l'usine et tout le travail, les interactions et les recrues de ces dernières années, ça se présente bien pour l'an prochain", conclut-il.

