Les choix de pneus connus pour Abu Dhabi

Pirelli a dévoilé les choix de pneus de chaque pilote pour le dernier Grand Prix de la saison, qui aura lieu la semaine prochaine à Abu Dhabi. On note très peu de disparités entre les uns et les autres, avec comme d'habitude une majorité de trains de pneus tendres sélectionnés. Ceux-ci seront issus du composé C5, soit le plus tendre de la gamme Pirelli.

Parmi les top teams, Red Bull Racing est l'écurie qui en a choisi le plus, avec neuf trains de pneus tendres pour Max Verstappen et Alexander Albon, quand Mercedes et Ferrari ont opté pour huit trains. Si l'allocation est la même pour les deux pilotes Red Bull, elle est en revanche légèrement différente entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ainsi qu'entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel, variant entre un ou deux trains de pneus durs.

On note que le choix porté sur neuf jeux de pneus tendres a également été fait chez Toro Rosso et chez Williams.

Rappel du règlement

Chaque pilote doit conserver un train de pneus tendres pour la Q3. Ces gommes doivent être retournées à Pirelli à l’issue de la séance qualificative pour les concurrents classés dans les dix premiers. Les autres peuvent quant à eux les garder pour la course.

Chaque pilote doit avoir les deux trains obligatoires pour la course, en l'occurrence les durs et les mediums, dont au moins un doit alors être utilisé.

Les équipes sont libres de choisir les composés qu'elles souhaitent pour les dix trains restants, soit un total de 13 pour l'ensemble du week-end.