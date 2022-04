Le circuit de Miami conçu "avant tout" pour la qualité de course

La société britannique Apex Circuit Design a tracé le circuit de 5,41 kilomètres dans le sens inverse des aiguilles d'une montre – qui serpente autour du Hard Rock Stadium de Miami Gardens – avec un temps au tour attendu de 1'35" et une vitesse moyenne d'un peu moins de 217 km/h. Des possibilités de dépassement à au moins trois endroits de ce circuit de 19 virages sont attendues, l'une des plus probables étant l'approche de l'épingle du virage 17, à la fin d'une ligne droite de 1,2 km et à plus de 320 km/h..

"La course est au cœur de la philosophie de conception de notre entreprise", explique Charles Metcalfe, ingénieur concepteur chez Apex, qui a participé au projet depuis le début de la planification. "En tant que société, notre philosophie consiste à mettre au défi toutes les équipes de F1, leurs voitures, leurs ingénieurs de course et, bien sûr, leurs pilotes. Nous nous concentrons donc sur les séquences de virages, une gamme dynamique de virages, à basse et haute vitesse. Pour y parvenir, nous faisons beaucoup de travail de simulation et nous nous assurons intentionnellement qu'il y ait différentes séquences de virage dans un tour qui appuient les différents réglages de voitures."

"Il y a une section à très haute vitesse et à forts g latéraux entre les virages 4 et 8, où les voitures auront probablement du mal à doubler et où la performance de la monoplace à la sortie du virage 8 est essentielle pour le temps au tour, suivie de deux virages rapides à puissance limitée aux virages 9 et 10, où il est crédible d'imaginer des duels roue contre roue."

Tracé du GP de Miami.

Apex voulait que le circuit mette sérieusement à l'épreuve les équipes de F1 du point de vue de la configuration des voitures, en ajoutant des sections lentes ainsi que des courbes plus rapides.

"Dans le secteur 3, où nous avons les virages 14-16 à faible vitesse et aux angles changeants sous les ponts du Turnpike, c'est une séquence technique volontairement très difficile", poursuit Metcalfe. "Nous avons conçu des 'générateurs d'erreurs' sous la forme de changements de pente – et d'adhérence – à la corde qui pourraient entraîner des changements de position et où une équipe pourrait choisir un réglage qui optimise la traction à basse vitesse par rapport à l'adhérence à haute vitesse."

"Nous cherchons à mettre au défi les ingénieurs et les réglages de leurs voitures autant que possible. Il s'agit théoriquement d'un circuit urbain avec des virages très difficiles, donc on s'attend à une forte charge aérodynamique, mais nous avons de très longues lignes droites et des séquences de virages à grande vitesse qui favoriseraient une configuration à faible traînée. Il y aura certainement un compromis entre les niveaux d'appui, et il sera intéressant de voir les différences de vitesse de pointe entre les équipes. Nous voulons voir une grande mixité pour rendre la course aussi excitante que possible."

Le circuit de Miami

En plus de créer un design de piste qui se veut spectaculaire du point de vue de la course, Apex a tenu à ce que le circuit fonctionne du point de vue des spectateurs sur place, pour une épreuve inaugurale qui a rempli toutes ses tribunes quelques heures seulement après la mise en vente des billets, en septembre dernier.

"Dès la phase initiale de planification, nous avons défini certains concepts de ce que nous voulions du point de vue de la course et nous avons imaginé comment cela pourrait être intégré en tant qu'événement pour les spectateurs, comment cela pourrait bien fonctionner pour les équipes et la F1", ajoute Metcalfe. "C'est un grand équilibre, donc cela conduit à un processus itératif où l'on fait des allers-retours avec toutes les caractéristiques du circuit et du site, juste pour trouver l'approche et la solution optimales."