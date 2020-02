Coronavirus : vers un report du Grand Prix de Chine

Au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, il semble de plus en plus compliqué pour la F1 et les autorités chinoises de pouvoir maintenir un événement d'ampleur internationale dans un pays où des mesures drastiques sont prises chaque jour pour contenir la propagation de la maladie. Le Grand Prix de Chine, qui doit se tenir du 17 au 19 avril, devrait donc officiellement être, a minima, repoussé, les officiels s'étant accordés sur le fait que le maintien de l'épreuve alors que la situation n'évolue pas dans le bon sens n'était pas une possibilité. L'annonce officielle devrait être faite par la FIA et la FOM sous peu.

La Formule 1 chercherait malgré tout à conserver le Grand Prix de Chine au calendrier, plus tard dans l'année. La question devrait être au centre d'une réunion des managers sportifs de la F1 ce mercredi, une option envisagée étant de déplacer la dernière course de la saison, à Abu Dhabi, pour libérer une place afin que la manche de Shanghai ait lieu en novembre. Quoi qu'il en soit, dans le calendrier 2020, le report du Grand Prix créerait un trou de quatre semaines entre les Grands Prix du Vietnam le 5 avril et des Pays-Bas le 3 mai.

Cette information intervient après le report ou l'annulation de nombreuses autres manifestations sportives, au premier rang desquelles la manche de Formule E de Sanya (21 mars) ou les Championnats du monde d'athlétisme en salle (du 13 au 15 mars). Le Grand Prix de Chine serait la première course de F1 reportée depuis le Grand Prix de Bahreïn 2011, qui avait finalement été annulé en raison de la révolte liée au Printemps Arabe.

À l'heure actuelle, plus de 44 000 cas de coronavirus ont été rapportés en Chine, entraînant plus de 1100 décès, selon les derniers chiffres officiels.

Avec Frankie Mao

