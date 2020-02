Red Bull dévoile sa RB16 pour la saison 2020

C'est une monture qui se veut taillée pour aller jouer le titre. C'est en tout cas l'ambition affichée depuis des mois par Red Bull Racing, qui entame en 2020 sa deuxième année de collaboration avec Honda. Le ton a été donné plus d'une fois ces dernières semaines, avec notamment comme mot d'ordre le fait qu'il n'y ait "plus d'excuses". Autrement dit, charge aux têtes pensantes de Milton Keynes d'avoir conçu un châssis à la hauteur des espoirs que porteront cette année Max Verstappen et Alexander Albon.

Ce mercredi, l'écurie autrichienne a dévoilé un premier aperçu de sa nouvelle monoplace, baptisée RB16 dans la continuité de ses devancières. Avant un shakedown à Silverstone puis le début des essais hivernaux à Barcelone la semaine prochaine, l'équipe dirigée par Christian Horner respecte des temps de passage anticipés par rapport aux années précédentes, là aussi dans l'optique de s'installer comme un concurrent frontal de Mercedes et Ferrari dès les premiers Grands Prix de la saison.

Cette année, Red Bull a fait le choix de présenter sa nouvelle monture avec d'emblée sa livrée pour la saison, qui n'évolue pas si on la compara à celle de l'an passé.

En 2019, pour la première campagne du tandem Red Bull-Honda, le bilan s'est constitué de trois victoires et deux pole positions. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour faire mieux, avec des troupes unies et galvanisées par la récente prolongation de contrat du pilote vedette Max Verstappen jusque fin 2023. Place au verdict de la piste !