Il y a 12 ans : le crash qui a fait basculer la vie de Kubica

Robert Kubica était l'un des hommes forts de la saison 2010 de Formule 1. Au volant d'une R30 qui ne marquait que rarement des points maniée par son coéquipier débutant Vitaly Petrov, Kubica avait signé huit arrivées dans le top 5, dont trois podiums, se mêlant régulièrement à la lutte avec des Red Bull, McLaren et Ferrari en lice pour le titre.

Puis il y a eu ce 6 février 2011. Passionné de rallye, Kubica participait à la Ronde di Andorra dans une Škoda Fabia lorsqu'il a percuté un rail, ce dernier venant se loger à l'intérieur du cockpit. Piégé dans son véhicule pendant plus d'une heure avant d'être pris en charge, le Polonais a dû être amputé d'une partie de son bras droit et souffrait de nombreuses fractures ; il a subi plusieurs opérations chirurgicales, la première durant pas moins de sept heures. Son copilote Jakub Gerber était pour sa part indemne.

Forcément, la convalescence a été longue pour Kubica, qui a été remplacé par Nick Heidfeld chez Lotus Renault GP. Le vainqueur du Grand Prix du Canada 2008 a depuis lors révélé qu'il avait signé un contrat avec Ferrari pour la saison 2012 ; c'est cette année-là qu'il a fait son retour en compétition, mais en rallye, au mois de septembre.

"Après mon accident, il y a des choses que j'ai dû réapprendre comme un enfant", nous a-t-il confié en 2021. "La différence c'est que, lorsque vous êtes un enfant, vous grandissez, vous faites vos premiers pas, vos premiers tours de vélo, et vous ne vous en souvenez pas car c'est très actif."

Robert Kubica et Maciek Baran ont remporté le titre WRC2 en 2013, au volant d'une Citroën DS3 WRC

"Je me suis retrouvé à apprendre beaucoup de choses en repartant de zéro et mon cerveau a dû s'adapter, découvrir. J'ai aussi dû apprendre à connaître mon corps. J'étais droitier [avant l'accident]. Tout à coup, une fois la période d'urgences médicales passée et en reprenant ma vie quotidienne, après de nombreuses opérations, après avoir été à l'hôpital, après avoir été en fauteuil roulant, j'ai commencé à faire mes premiers pas comme un enfant. Parce qu'en fait, pendant de très longs mois, je n'avais pas marché. Et quand tu te lèves après des mois, tu as oublié comment marcher, ce n'est plus naturel."

Il a fallu attendre 2017 pour revoir Kubica au volant d'une Formule 1, d'abord lors d'essais avec Renault en juillet, puis pour des tests chez Williams à partir d'octobre, ce qui l'a mené à un poste de réserviste en vue de la saison 2018, puis à une titularisation l'année suivante. Cependant, bien qu'ayant marqué le seul point de la légendaire écurie britannique en 2019, Kubica était en grande difficulté par rapport à son coéquipier rookie, George Russell, et a été remplacé par Nicholas Latifi au terme de cette campagne.

"Ma plus grande réussite, je crois, c'est quand j'ai fait mes premiers pas [en revenant] en F1. Tout le monde attirait l'attention sur mon handicap. Et ce fut probablement mon plus grand combat. J'ai entendu tellement d'histoires selon lesquelles je ne pouvais faire ci ou ça, comme quoi c'était impossible. Il y a des gens qui disaient : 'Il ne peut pas faire le premier tour après le départ'. C'est normal, car ce n'est pas quelque chose de commun et les gens ne comprennent pas vraiment, car ils n'ont jamais été dans cette situation."

Robert Kubica de retour au volant d'une F1, au Hungaroring en 2017

"D'abord, j'ai fait du simulateur, puis de la Formule 3, étape par étape pour mettre mon corps dans ces situations qui étaient normales pour moi avant l'accident. Les plus gros résultats dans ma convalescence, je les ai eus quand j'ai commencé à piloter et à le faire fréquemment, probablement parce que pour mon corps, c'était un environnement où il se sentait comme chez lui, un environnement naturel. C'est comme un poisson dans l'eau : je courais et je pilotais depuis l'âge de dix ans, en karting, donc c'était mon mode de vie, et c'est aussi là que je me sens le mieux."

"Je me souviens, quand j'ai testé pour la première fois une F1 avec Renault à Valence, je savais avant de monter dans la voiture que je pouvais physiquement le faire, car je pouvais m'y préparer, mais j'avais un gros point d'interrogation quant à ma capacité mentale car j'avais été éloigné de la F1 pendant très, très longtemps. Et puis après deux ou trois tours à Valence, c'était probablement l'un des plus beaux jours de ma vie, tout simplement sur le plan émotionnel, en réalisant que, wow, je pouvais vraiment le faire. C'était une sorte de soulagement."

Kubica a ensuite rejoint Alfa Romeo pendant trois ans en tant que réserviste, ce qui lui a permis de disputer deux Grands Prix en 2021 lorsque Kimi Räikkönen a été testé positif au COVID-19. Après quatre séances d'essais libres l'an passé, bien que le sponsor Orlen qui le suivait depuis plusieurs années ait rejoint AlphaTauri, il semble que sa carrière dans la discipline ait atteint son terme.

