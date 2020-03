Ticktum "ne verse pas un centime" pour son rôle chez Williams

Il semble toutefois que cela ne soit pas le cas de Dan Ticktum, qui a rejoint l'académie de l'équipe Williams avec un rôle de pilote de développement à la clé, après avoir été écarté par Red Bull en juin dernier. Selon le vice-Champion de F3 Europe 2018, pas moins de deux écuries étaient intéressées par ses services pour la saison à venir.

"Mon père a un très bon ami qui est le fils de Sid Watkins [directeur de l'équipe médicale de la F1 jusqu'à sa retraite en 2005, décédé en 2012, ndlr]", explique Ticktum à Motorsport.com. "Alistair Watkins [PDG d'Influence Sports & Media] a de très bonnes relations. En plus de m'aider côté médias, il a ouvert la porte à tous ses contacts dans les écuries de F1. La plupart ont dit 'va chercher des résultats en F2', mais deux d'entre elles souhaitaient travailler avec moi immédiatement, l'une étant Williams, et j'ai eu le sentiment qu'ils me proposaient la meilleure situation. Surtout, je me suis senti... convoité, ce que je n'avais pas ressenti depuis un moment. Pour cette année, François [Sicard, directeur de l'équipe DAMS] me voulait et Williams me voulait, c'est une sensation agréable."

Ticktum a pourtant été accusé d'avoir 'acheté' ce rôle, une affirmation qu'il juge ridicule et même contraire à sa philosophie personnelle : "C'est vraiment n'importe quoi. Nous ne versons pas un centime. Si j'arrivais au stade de ma carrière où je payais pour faire partie d'un programme de Formule 1, je laisserais sûrement tomber, car je ne trouverais pas ça acceptable. Tout dépend de l'accord – si l'on a un accord via un sponsor externe, c'est différent. Mais le père qui raque à mort pour que son fils fasse partie du programme, ce n'est pas quelque chose à quoi je souhaite être lié. Je préfère explorer d'autres pistes, je pense. Je ne paye pas, et j'ai une très bonne opportunité."

Williams a déjà promis du temps de piste à son réserviste Jack Aitken (une séance d'Essais Libres 1) et à son essayeur Roy Nissany (trois séances d'EL1 et une journée de test), mais Ticktum pense avoir sa chance également grâce à son rôle sur le simulateur.

"J'espère monter dans la voiture quelques fois cette année pour contribuer à la corrélation – ça aidera", commente le Britannique. "J'ai évidemment beaucoup de connaissances de Red Bull, mais je veux me montrer clair sur le fait que je ne vais pas dire à Williams comment opère Red Bull, car je n'en sais pas grand-chose. Je ne révèle pas de secrets, car c'est simplement un manque de professionnalisme."

"Mais en ce qui concerne le travail que je vais faire, je le fais exactement comme quand j'étais chez Red Bull : j'essaie simplement de donner le meilleur feedback possible. Il ne faut pas forcément que je sois particulièrement rapide, bien que cela aide ; il faut juste que je sois régulier et que je ressente chaque changement fait par l'équipe pour l'aiguiller dans une bonne direction. C'est le même travail que celui que j'ai fait pour Red Bull, en somme."

En parallèle, Ticktum va participer à sa première saison complète en Formule 2 avec DAMS, écurie qu'il connaît depuis un intérim réussi en GP3 en 2017, tandis qu'il a déjà une petite expérience de la F2, ayant participé au meeting d'Abu Dhabi avec Arden en 2018. Lors des essais de pré-saison à Bahreïn, l'Anglais a parcouru 162 tours et a pris la 15e place sur l'ensemble des trois jours, à sept dixièmes de la référence établie par l'expérimenté Luca Ghiotto et à 0"065 de son nouveau coéquipier, le vétéran Sean Gelael.

"Je ne dirais pas que nous étions les plus rapides sur les runs de performance, mais nous étions proches. À essence corrigée, j'étais l'un des plus rapides. Nous avions l'air compétitifs pour les courses, mais je ne veux pas trop m'avancer avant le début de la saison, qui sera sûrement dans cinq mois !"

Propos recueillis par Marcus Simmons