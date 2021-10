Deuxième à Austin, Mercedes voit le verre à moitié plein

L'écurie Championne du monde en titre depuis 2014 a dû laisser la victoire au Grand Prix des États-Unis à son rival Red Bull, la stratégie conservatrice de Lewis Hamilton n'ayant pas porté ses fruits. Au classement général, l'écart entre les deux structures descend à 23 points, toujours à l'avantage de Mercedes, tandis que Max Verstappen jouit d'une avance de 12 unités sur Hamilton.

Pourtant, la marque à l'étoile ne se laisse pas abattre et se concentre sur le positif. Andrew Shovlin, responsable de l'ingénierie piste, a assisté à la défaite de l'écurie allemande face à Red Bull au Grand Prix des Pays-Bas, début septembre, mais contrairement à la situation de Zandvoort, Mercedes a pu pousser son concurrent dans ses derniers retranchements sur le sol américain.

"C'est l'un des plus difficiles que nous ayons connu depuis un certain temps", a lancé Shovlin au sujet du week-end du GP des États-Unis. "Depuis la pause [estivale] probablement. Seul Zandvoort a été aussi difficile que celui-là. Max nous a battus dimanche mais je ne pense pas qu'il ait gagné avec une avance confortable. Nous avons poussé [Red Bull] à prendre des risques. Donc si cela est une mauvaise course pour nous, j'espère que nous en connaîtrons de meilleures pour que nous soyons dans une bonne position."

Compte tenu de la différence de philosophie entre la Mercedes W12 et la Red Bull RB16B, les deux monoplaces s'échangent la première place selon le caractère du tracé visité par la F1. Ainsi, la RB16B a adoré les courbes à moyenne et haute vitesse du circuit d'Austin, même si Verstappen a franchi la ligne d'arrivée avec moins de deux secondes d'avance sur Hamilton, auteur du meilleur tour en course. Et selon Shovlin, lorsque c'est la marque à l'étoile qui est en position de force, le rival autrichien connait bien plus de difficultés à tenir le rythme.

"Je pense qu'avec notre rythme en Turquie et à Sotchi, surtout lors de la course, nous étions plus loin devant [Red Bull] qu'eux devant nous ici [à Austin]", a-t-il ajouté. "Les qualifications ont été difficiles et nous avons réussi à placer une voiture sur la première ligne. Pour les courses restantes, tout dépendra du comportement des voitures. Pour nous, ce qui est encourageant, c'est que nous pouvons encore les mettre sous pression alors que nous n'avions clairement pas la meilleure voiture [à Austin]."

Bien qu'Austin fut l'un des terrains de jeu favori de Mercedes par le passé, les contraintes subies par les pneumatiques arrière ont limité la performance de l'équipe cette saison. "Nous étions au courant des zones dans lesquelles nous pouvions être en difficulté", a révélé Shovlin. "Comme je l'ai déjà dit, [Red Bull] était dans une meilleure position à Zandvoort alors que nous étions en difficulté avec le train arrière. L'expérience de Zandvoort nous a inquiété ici [à Austin] car nous savions que c'était l'un de ces circuits où les pneus surchauffaient."

"Mais nous n'abordons pas vraiment les courses avec un tableau pour savoir où nous allons être rapides et où nous allons être lents. Nous savons ce que nous devons faire sur notre voiture, nous savons ce que nous devons faire pour que les pneus soient dans la bonne fenêtre d'utilisation et nous savons ce que nous devons faire le vendredi pour être en mesure d'agir avec précision."

"Le Mexique est un endroit qui, dans le passé, a mis [le châssis Red Bull] et l'unité de puissance Honda en valeur. Mais indépendamment de cela, nous devons toujours arriver avec une voiture qui fonctionne au mieux de ses capacités et donner à Lewis et Valtteri une machine qui leur permet de faire le meilleur travail possible. C'est la seule chose sur laquelle nous travaillons. Nous ne nous préoccupons pas de savoir où en est Red Bull."