Les F1 2021 seront aussi rapides qu'en 2020, selon Pirelli

En vue de la saison 2021, la F1 a décidé d'un gel réglementaire, dans le contexte des mesures de réduction des coûts faisant suite au déclenchement de la pandémie de COVID-19. Mais courant 2020, la FIA a également décidé d'instaurer de nouvelles restrictions ayant pour but de réduire l'appui global de 10%, afin de générer moins de charge pour des pneus qui devaient initialement être maintenus une saison de plus.

Finalement, les pneus ont été modifiés entre 2020 et 2021, avec des caractéristiques qui laissaient penser qu'ils allaient également participer au ralentissement des monoplaces. Mais d'après les données récoltées par Pirelli, le manufacturier de la discipline, ni les pneus, ni la découpe du fond plat, ni l'interdiction des ouvertures dans cette zone, ni la réduction d'éléments aéro au niveau du diffuseur et des écopes de frein arrière n'ont suffi à empêcher les équipes d'être déjà très proches des performances de la dernière campagne.

Profitez de notre offre exclusive : Testez l'accès gratuit Motorsport PRIME sans pub 30 jours

Le temps de 1'28"960 réalisé par Max Verstappen lors de la troisième journée des tests de Sakhir était déjà quasiment au niveau du rythme affiché en essais lors du Grand Prix de Bahreïn 2020. Mais, étant donné que les niveaux d'essence et les réglages moteur ne sont pas connus, et que les pilotes attaquent rarement au maximum lors des essais hivernaux, il y a clairement encore plus de rythme à débloquer.

"La différence par rapport à l'année dernière est très, très, très faible", a ainsi déclaré le responsable de la compétition de Pirelli, Mario Isola. "J'ai essayé de faire des calculs sur les temps au tour par rapport à l'année dernière et c'est pourquoi je vous dis que, si nous tenons compte du fait que la piste n'était probablement pas en parfaite condition, ainsi que de la réduction de l'appui, et du niveau de carburant, donc en prenant compte les temps au tour corrigés par rapport au carburant, je crois que nous n'allons pas voir un écart de temps au tour ou une différence de performance réduite par rapport à l'année dernière."

L'analyse des performances et des forces subies par les pneus le week-end dernier permettent au technicien italien de juger que les écuries ont déjà récupéré environ la moitié de l'appui perdu par rapport à 2020. "Je pense que par rapport au plan initial qui prévoyait une réduction de l'appui aérodynamique de l'ordre de 10%, les équipes ont travaillé sur les modifications et la situation actuelle est probablement une réduction de l'appui aérodynamique de l'ordre de 4 à 5%."

En dépit de ce rythme déjà plus important que prévu, Pirelli assure que les pneus 2021 tiendront la charge, car plus robustes que leurs prédécesseurs sans avoir à augmenter drastiquement les pressions. Le manufacturier a même eu suffisamment confiance en ses gommes pour abaisser la pression minimum à l'arrière de 1,5 psi par rapport au premier jour.

"Je ne suis pas surpris par la quantité d'appui qu'elles [les équipes] ont pu récupérer avant même le début de la saison, car nous savons qu'elles sont très douées pour cela", a ajouté Isola. "Je suis également heureux que nous ayons décidé l'année dernière, avec la FIA, la F1 et les équipes, de travailler dans deux directions parallèles : l'une pour réduire l'appui sur les voitures et l'autre pour trouver une structure [de pneus] capable de faire face aux charges supplémentaires qui vont probablement se produire dans la deuxième partie de la saison."

"Donc, malgré la situation difficile que nous avons connue avec COVID, nous avons pris la bonne décision et, en travaillant en parallèle, nous avons maintenant un produit qui est plus robuste et des voitures qui sont probablement aussi rapides que l'année dernière. Je suis convaincu que la nouvelle construction, et je m'appuie sur les données que nous avons de notre département de test indoor, est plus résistante. C'est pourquoi nous avons décidé de l'introduire."