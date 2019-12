L'arrivée de Liberty Media aux commandes de la F1 a donné une impulsion décisive à un profond changement intérieur, mais a également ouvert la porte à de nouveaux marchés. En effet, chaque année, le calendrier des Grands Prix s'allonge de plus en plus et de nouveaux pays font leur entrée au calendrier de la catégorie reine du sport automobile.

Dans les dernières heures, selon le journal panaméen Mi Diario, une étude de faisabilité du cabinet Mallol Arquitectos sur un éventuel GP dans la ville de Panama a ainsi fuité.

Gran Premio di Panama Photo by: Corprensa

Le projet serait daté d'octobre 2019 même si, à ce jour, aucune confirmation de l'existence de ce projet n'a émané ni de la société qui serait en charge du projet, ni des instances de la F1. Selon cette étude, la piste s'étalerait sur environ 5 km, la ligne droite principale et le paddock étant situés dans la zone côtière de la ville.

Le Grand Prix devrait voir le jour en mars 2022 et ce serait une grande opportunité pour la ville de Panama qui pourrait alors bénéficier d'une exposition mondiale. Le circuit serait également, selon l'article, situé dans un endroit vraiment idéal, à proximité des hôtels et des espaces ouverts où des événements pour les fans pourraient être organisés.

Diapo Liste Grand Prix de Panama 1 / 5 Photo de: Corprensa Grand Prix de Panama 2 / 5 Photo de: Corprensa Grand Prix de Panama 3 / 5 Photo de: Corprensa Grand Prix de Panama 4 / 5 Photo de: Corprensa Grand Prix de Panama 5 / 5 Photo de: Corprensa

La course de Mexico et celle d'Interlagos ont montré cette année encore qu'il y a un grand désir de F1 en Amérique Centrale et du Sud, aussi la direction de Liberty Media pourrait-elle décider de confier au Panama l'organisation d'un nouvel événement dans cette région du globe.

Il ne s'agit là bien entendu que de rumeurs, qui devront être confirmées par les personnes directement impliquées. Mais pour l'instant, le projet, qui a fait l'objet d'une fuite, semble être engageant, et pourrait permettre à la F1 de s'ouvrir à d'autres horizons encore dans les années à venir.