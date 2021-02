Pierre Gasly : "Je suis prêt à assumer le rôle de leader"

Entré l'an passé dans le cercle fermé des vainqueurs de Grand Prix, Pierre Gasly se sent prêt à franchir un nouveau cap cette année. Confirmé chez AlphaTauri, une écurie dans laquelle il se sent particulièrement à l'aise et où il excelle depuis qu'il y a fait son retour en 2019, le Français se sent l'âme d'un leader de plus en plus affirmé. D'autant qu'après avoir mis sous l'éteignoir Daniil Kvyat ces derniers mois, il va collaborer avec un nouvel arrivant débutant en F1, le Japonais Yuki Tsunoda. La responsabilité est donc évidemment sur ses épaules, et il l'assume pleinement.

"L'arrivée de Yuki signifie bien sûr que j'aurai davantage de responsabilités au sein de l'équipe, et je suis prêt à assumer le rôle de leader", assure Gasly. "Néanmoins, c'est un pilote très rapide et il nous aidera à faire avancer l'équipe. Je connais Yuki, c'est quelqu'un de compétitif et il a montré ce qu'il pouvait faire en F2. C'est pour cela qu'il a été promu en F1 après une année seulement. Nous travaillerons ensemble pour y parvenir. Il manque d'expérience, donc ce ne sera pas facile pour lui, mais je pense qu'il est talentueux et ce sera à moi et à l'équipe d'ouvrir la voie."

"Son arrivée ne change pas vraiment mon approche, qui sera la même que l'an dernier, où nous avons tiré le meilleur de ce que nous avions. Nous avions bien travaillé sur tous les Grands Prix, à l'exception d'un ou deux. Nous devons continuer avec la même philosophie, car je crois vraiment que l'année dernière était la meilleure de l'écurie dans la manière de travailler, de développer, de performer et de gérer les week-ends de course. Ça vaut pour moi également, et nous devons continuer comme ça pour essayer de faire un peu mieux que l'an dernier."

"J'ai toujours envie de plus"

Avec ses performances remarquées ainsi que sa victoire à Monza, Pierre Gasly a un temps espéré pouvoir retrouver sa place chez Red Bull Racing, mais il a rapidement été établi qu'il devait continuer à être le fer de lance d'une structure AlphaTauri aux ambitions désormais grandissantes. Alors c'est avec deux atouts précieux qu'il peut envisager sa saison 2021 : continuité et stabilité.

"J'ai mis mes bons résultats de l'an dernier sur le compte de l'expérience, car c'était ma troisième saison en F1 et c'était aussi la première fois que je restais dans la même équipe pour une deuxième saison complète", explique-t-il. "Je dirais que c'est principalement la continuité de 2019 qui a payé, le fait de travailler avec les mêmes ingénieurs, d'avoir une meilleure compréhension de ce que nous faisons : au niveau de l'équipe, nous avons tous réussi à exploiter nos expériences des deux années précédentes. J'ai toujours envie de plus, et je suis certain que nous pourrons accomplir également de grandes choses en 2021."

"Là où nous sommes, en milieu de grille, toutes les équipes ont fait beaucoup de progrès et les écarts sont infimes. Nous avons terminé septièmes du championnat, mais parfois nous nous battions pour être la quatrième ou la cinquième voiture du plateau. Nous nous sommes battus contre de très bonnes équipes, qui ont des gros budgets et beaucoup d'expérience. L'an dernier, nous avions une voiture qui nous permettait de nous battre contre eux et je suis souvent passé en Q3. Cette année, j'espère que nous pourrons faire un pas en avant, qui nous permettra d'être plus proches de l'avant du milieu de grille."