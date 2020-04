Le gouvernement autrichien ouvert au maintien du Grand Prix

Tandis que le Grand Prix de France est sous la menace directe d'un report ou d'une annulation suite aux annonces gouvernementales de lundi soir, l'avenir de l'épreuve suivante figurant au calendrier est également discuté. Programmé le premier week-end de juillet, le Grand Prix d'Autriche pourrait devenir la manche d'ouverture de la saison 2020, bien que l'incertitude règne toujours quant au calendrier alternatif que la F1 parviendra ou non à mettre en place.

La semaine dernière, Ross Brawn a dessiné les contours et les conditions nécessaires pour lancer la saison dès juillet en Europe, évoquant la perspective d'événement à huis clos. Cette possibilité semble bel et bien exister en Autriche, où un point a été fait ce mercredi sur la situation.

En Autriche, le confinement décidé pour faire face à la propagation du COVID-19 est assoupli depuis mardi, notamment avec la réouverture de certains commerces et services. Lors d'une conférence de presse organisée à Vienne, le Vice-chancelier et ministre des Sports a été directement interrogé sur les chances de maintien du Grand Prix national. "Je voudrais juste dire ceci au sujet d'une course sans spectateurs : nous ne voulons pas nous mettre en travers", a annoncé Werner Kogler avant de développer son propos.

"C'est une situation complètement différente de celles des matchs dans un stade", a-t-il expliqué. "Les règles de distanciation sociale devraient être respectées de la même manière, bien sûr. Mais ça paraît possible d'après ce que m'ont dit les associations concernées. Je ne veux pas cacher le fait que je suis en contact avec le gouverneur de Styrie à ce sujet, car [la course se déroule] à Spielberg."

"En définitive, les fédérations sportives doivent décider elles-mêmes. J'étais également en contact avec Helmut Marko, qui pour sa part joue un rôle de correspondant chez Red Bull et a fait office de médiateur. Je lui ai dit ce qui suit, et je tiens à l'honorer : nous suivrons toutes les recommandations des associations de sports mécaniques compétentes de manière à ce qu'ils puissent voir si c'est possible ou non."

Pas d'exceptions pour le moment

Le vice-Chancelier a tenu à préciser que les règles de distanciation sociale ne seraient pas l'unique point clé pour décider du maintien ou non de l'épreuve, mais que cela dépendrait aussi des restrictions liées aux entrées et sorties dans les différents pays. Werner Kogler a ainsi rappelé que la F1 était "un convoi international dans le meilleur sens du terme".

"Je ne veux pas devancer le besoin d'une exemption ici ou là", a-t-il ajouté. "C'est qu'en principe, cela sera lié à la quarantaine ou aux certificats médicaux, qui sont aussi une possibilité. Sur le principe, la Formule 1 elle-même m'a dit que, de ce point de vue, ça pourrait fonctionner, même si une personne est d'abord mise en quarantaine. Mais je ne veux pas interférer là-dedans, je veux juste savoir que les règles existantes sont appliquées. Et je ne veux pas anticiper le fait que des dérogations seraient légitimes ou justifiées, ni dans quelle mesure elles le seraient."

"Ce qui est important pour nous, c'est que la distanciation sociale s'applique", a-t-il conclu. "Et à un moment donné, bien sûr, il y aura aussi la question des gens dans ce convoi."

Avec Maria Reyer