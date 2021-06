Le GP de France F1 à suivre en streaming live sur Motorsport.com

Grâce au groupe Canal+, qui diffuse la course en intégralité sur sa chaîne C8, nous vous proposerons de suivre en direct vidéo sur Motorsport.com le Grand Prix de France de Formule 1, septième manche de la saison 2021 du Championnat du monde FIA, disputé sur le Circuit Paul Ricard.

Le GP de France fait partie des événements sportifs qui, selon le droit français, doivent être proposés à la diffusion en clair afin d'être accessibles au plus grand nombre. Diffuseur de la F1 depuis 2013 en France, Canal+ a donc choisi de procéder à cette diffusion par le biais de sa chaîne C8 ce dimanche 20 juin à partir de 14h55, en parallèle de la diffusion classique sur Canal+.

C'est cette diffusion sur C8, qui sera accessible gratuitement (en lieu et place de notre live texte habituel) sur notre site aux visiteurs situés sur le territoire français, comme nous vous l'avions proposé à l'occasion du Grand Prix de France MotoGP, au Mans. La course sera commentée par un duo composé de Laurent Dupin, qui officie d'ordinaire dans le paddock de la discipline reine, et de Renaud Derlot, qui est le consultant de la chaîne pour les formules de promotion (F2, F3) ou encore l'IndyCar.

La manche du Castellet sera particulièrement intéressante à suivre car outre le retour de la discipline en France après l'impasse du COVID-19 l'an passé, elle sera la première après l'étonnant Grand Prix d'Azerbaïdjan où ni le leader Max Verstappen (victime d'une crevaison), ni son dauphin Lewis Hamilton (auteur d'une erreur lors du second départ) n'ont inscrit de points, laissant la victoire à l'outsider Sergio Pérez.

Aussi, Mercedes y attend un regain de forme après deux épreuves compliquées sur des tracés urbains et Red Bull Racing pourrait être touché par un certain nombre de nouvelles restrictions, aérodynamiques et pneumatiques, qui vont entrer en vigueur dès ce week-end. De plus, la pluie pourrait venir jouer les trouble-fêtes dans le Var...

En bref, un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte ! En attendant, restez connecté sur Motorsport.com pour ne rien manquer des actualités, des premières séances et des déclarations lors du Grand Prix de France.

