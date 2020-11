Le Grand Prix du Vietnam disparaît du calendrier 2021

Le calendrier 2021 provisoire devait initialement compter 23 Grands Prix mais il sera finalement composé de 22 épreuves, avec la disparition à la dernière minute du GP du Vietnam. La piste urbaine d'Hanoï aurait dû accueillir la course cette année mais elle a été annulée suite à la pandémie de COVID-19.

Le GP était inclus dans l'ébauche du calendrier 2021 qui a circulé parmi les écuries le mois dernier mais des sources indiquent que des problèmes politiques en rapport avec la course ont poussé à son retrait. Il ne semble pas que ces derniers soient liés à la pandémie, étant donné le faible nombre d'infections au Vietnam par rapport à d'autres pays où la F1 doit courir.

Cette absence laisse un trou dans le calendrier provisoire entre les GP de Chine, le 11 avril, et d'Espagne, le 9 mai. La Formule 1 serait toutefois optimiste quant à ses chances de pouvoir retrouver un calendrier de 23 dates.

L'autre changement de taille concerne le Brésil puisqu'au lieu d'une épreuve organisée à Rio, la course se tiendra finalement sur le tracé d'Interlagos, à São Paulo. La F1 a signé un accord avec les promoteurs pour que la course soit déplacée à Rio, à la condition que le gouvernement ait donné son accord à la construction d'un nouveau circuit. Cela aurait dû être le cas pour 2021, mais le temps commence à manquer et la marge de manœuvre à se réduire ; il a donc été décidé que le Grand Prix aurait lieu à Interlagos.

Le calendrier provisoire devrait être officiellement dévoilé dans les heures qui viennent, avec un début de saison attendu le 21 mars en Australie et une conclusion le 5 décembre à Abu Dhabi. Pour le moment, la seule nouvelle course à l'horizon est le Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui se tiendra à Djeddah le 28 novembre.

Un porte-parole de la F1 a déclaré lundi à Motorsport.com : "Notre calendrier sera annoncé demain et nous ne ferons pas de commentaire avant sa publication. Il doit également être soumis à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile."