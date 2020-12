Haas sur Mazepin : Lauda aussi était un pilote payant !

Nikita Mazepin fera ses débuts en Formule 1 lors de la saison 2021 avec Haas F1 Team, titularisé non seulement grâce à ses performances en GP3 et en F2 mais aussi grâce à la fortune de son père milliardaire Dmitry Mazepin. L'on peut logiquement s'attendre à voir les logos de l'entreprise russe Uralkali, productrice de potasse, apparaître sur la Haas VF-21 l'an prochain.

L'écurie américaine alignait précédemment Romain Grosjean et Kevin Magnussen, et ce choix de se tourner vers des pilotes plus avantageux financièrement n'est pas forcément bien accueilli par les fans, mais Günther Steiner est prompt à rappeler que nombreux sont ceux qui débarquent en Formule 1 avec des sponsors avant de faire leurs preuves grâce à leurs performances.

"Il y a beaucoup de pilotes qui atteignent la F1 grâce à un soutien financier", soulignait le directeur d'équipe, avant qu'éclate l'affaire liée à la vidéo postée sur Instagram. "Il y a de très bons pilotes en F1 qui ont apporté un sponsor au début. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Checo [Pérez]. Checo est arrivé en F1 en étant considéré comme un pilote payant. Regardez-le maintenant, il est monté sur le podium, il fait du bon travail."

"George Russell est pour moi l'un des meilleurs pilotes, mais sans l'aide de Mercedes, il ne serait nulle part. Il y en a beaucoup ; Lance Stroll est monté sur le podium. S'ils sont bons en F2 et qu'ils ont un sponsor, c'est une solution parfaite."

Un exemple marquant est celui de Niki Lauda, avec qui Steiner a travaillé au sein de l'écurie Jaguar Racing au début des années 2000. La légende autrichienne avait fait ses débuts en Formule 1 en finançant ses deux premières saisons chez March puis chez BRM en 1972 et 1973. "Quand j'ai discuté avec Niki, il y a longtemps, il m'a dit : 'Je suis arrivé en F1 grâce à une banque qui m'a sponsorisé. J'ai pu acheter un volant'. Et il a été Champion du monde trois fois", se remémore-t-il.

Niki Lauda, March 721G Photo de: Rainer W. Schlegelmilch

Aussi l'Italien demeurait-il philosophe quant à la situation de Mazepin, qui connaît une très bonne saison en Formule 2 avec six podiums dont deux victoires. "Tout dépend de l'angle par lequel on voit les choses, si l'on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Si quelqu'un est bon et a un soutien financier, il a forcément de meilleures chances que quelqu'un qui est aussi bon sans soutien financier. Pourquoi choisir celui sans soutien financier ? Tant qu'ils sont bons en F2… Nikita est actuellement troisième [du championnat], je ne peux pas mettre en doute [son talent]. Que doit-on faire de plus ?"

"Je l'ai suivi toute la saison, j'ai suivi ce qu'il faisait. Bien sûr, ça a mal commencé pour lui, et sans ce début difficile, il se battrait pour le championnat. C'est ce que je vois, je ne peux rien voir de plus. Les résultats parlent toujours."

Quant à Mazepin, les critiques liées à la richesse de sa famille sont loin de le décontenancer. Lorsqu'un journaliste lui demandait comment dire aux lecteurs que la Formule 1 n'est pas un terrain de jeu pour fils de milliardaires (Lance Stroll et Nicholas Latifi correspondant également à cette définition), le Russe rétorque : "Je dirais que vous avez cité deux noms, or il me semble qu'il y en a 20 sur la grille. Quel est le problème ? Ce sont de très bons pilotes professionnels qui ont tous deux obtenu d'excellents résultats dans leur carrière en monoplace."

Propos recueillis par Oleg Karpov