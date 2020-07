Mercedes : "Bien trop tôt pour se prononcer, mais c'est pas mal"

Lewis Hamilton a débuté la saison 2020 de F1 en signant le meilleur temps des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, au volant d'une Mercedes W11 à la robe noire qui a semblé devoir s'inscrire dans la lignée de ses prestigieuses devancières, même s'il reste à confirmer cela lors des qualifications et de la course.

"C'est super d'être de retour", a-t-il déclaré après la journée. "Ça faisait longtemps. C'était super de retrouver la nouvelle voiture depuis février. [...] Je ne me souviens pas comment c'était [lors des essais hivernaux]. Honnêtement, c'était il y a longtemps. Mais ce qui est positif, c'est que la voiture était bonne aujourd'hui et globalement le ressenti par rapport à l'an passé est que nous avons continué de progresser, donc c'est grandement positif."

Le Britannique ne veut toutefois pas s'avancer sur une quelconque hiérarchie après seulement deux séances d'essais libres. "C'est difficile à dire. Clairement, les sensations étaient bonnes en piste mais on ne peut jamais trop s'avancer en essais et si vous regardez du côté de certaines autres équipes, elles peuvent avoir un niveau de puissance moteur ou d'utilisation d'essence plus bas ou plus haut, ou peu importe. Nous restons prudents et essaierons d'améliorer la voiture ce soir."

Du côté de Valtteri Bottas, second des deux séances, la journée a été bonne malgré un petit problème en toute fin de roulage. "Je pense que la journée a été bonne. Nous avons eu quelques petits problèmes à la fin avec ma voiture, mais sinon très bonne journée. C'était de mieux en mieux, donc j'en suis très content."

"[La voiture] semble différente, mais pas énormément. Évidemment, nous n'avons piloté cette voiture que sur une seule piste – enfin, peut-être à Silverstone [aussi] lors de la journée de tournage, donc deux pistes –, mais sur chaque circuit, le niveau d'appui est différent donc ce n'est pas une énorme différence."

"Globalement, elle était pas mal, mais pour moi le principal est toujours d'avoir un bon équilibre à haute et basse vitesse. Parfois, on semble avoir correctement fait les choses dans les virages rapides et parfois dans les virages lents, mais jamais dans le même tour, donc je crois que tout affiner pour le tour [de qualifications] samedi sera important tout en gardant le rythme de course en tête, bien sûr."

Optimiste, le Finlandais juge toutefois comme Hamilton que la hiérarchie du jour reste à confirmer. "Il y a des menaces et nous sommes seulement vendredi, et il s'agit seulement d'essais libres, donc je ne pense pas qu'une seule équipe ait encore assemblé tous les éléments de la performance. Et comme je l'ai dit, je suis sûr que les temps au tour vont être abaissés demain avec [l'amélioration] de la piste mais également du côté des équipes et des pilotes, donc il est bien trop tôt pour se prononcer, mais c'est pas mal."

