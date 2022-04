Hamilton : "Aucune modification ne fait de différence" chez Mercedes

Les pilotes Mercedes avaient la mine des mauvais jours à l'issue des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Que ce soit en EL1 ou en EL2, Lewis Hamilton et George Russell ne sont pas parvenus à se hisser à moins d'une seconde du meilleur temps ; ils étaient même tous deux hors du top 10 au terme de la journée. Ce n'est manifestement pas faute d'avoir essayé d'adapter les réglages des Flèches d'Argent, d'où un certain sentiment d'impuissance au sein de l'écurie à l'étoile.

"Je me sens bien, je ne me sens pas mal, c'était juste une séance difficile", a lâché un Hamilton laconique, précisant par la suite : "C'est juste qu'aucune modification sur la voiture ne fait de différence actuellement. C'est ça qui est difficile. On est très optimiste, on fait des changements, et ça ne semble pas vouloir s'améliorer. Nous avons fait des modifications pour les EL2. Les EL1 étaient meilleurs. Les EL2 se sont finalement avérés un peu plus durs pour moi. Je ne sais pas, c'est juste une voiture délicate."

"Nous ne pouvons pas faire grand-chose, c'est comme ça. Il faut piloter avec. C'est ça qui est frustrant : on essaie d'attaquer, de rattraper le retard, et même quand on fait un bon tour, on est à 1,2 seconde. C'est compliqué."

D'après son coéquipier George Russell, le marsouinage qui pose problème à Mercedes depuis le début de la saison s'est accentué encore davantage sur la piste de l'Albert Park.

"On a vraiment un énorme marsouinage à l'approche du virage 9, c'est probablement le pire que j'aie connu, mais je crois que nous devons juste composer avec pour le moment", déplore le jeune Anglais. "Nous estimons que c'est la manière la plus rapide de faire un tour, mais peut-être que non. Nous devons continuer à éplucher les données pour comprendre pourquoi les réglages divers et variés que nous avons testés ont tous eu le même résultat. Nous devons essayer de maîtriser les choses."

Le bilan de la journée est ainsi rude pour Mercedes avec plus ou moins un dixième de retard sur Alfa Romeo, McLaren et AlphaTauri, et même sept dixièmes sur Alpine. Russell en est bien conscient quand il lui est demandé combien il manque au Flèches d'Argent : "Clairement beaucoup. Nous ne sommes pas dans la position où nous voulons être. Il y a pas mal de voitures du milieu de tableau devant nous, et nous sommes clairement loin du rythme des avant-postes."

"Nous devons donc travailler dur ce soir, comprendre ce qui nous entrave. La sensation était correcte dans la voiture, ce n'était pas si mal. C'était un peu étrange en pneus tendres, je ne cessais d'améliorer et d'améliorer. C'était le cas de quelques pilotes, mais ça paraissait un peu plus extravagant de notre côté."