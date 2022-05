Hamilton a fait "un sacré bon travail" en qualifs à Miami

La séance de qualifications de Lewis Hamilton n'avait pas idéalement débuté, avec une Q1 compliquée qui l'a vu se sauver au prix d'une dernière tentative sur un nouveau train de pneus en toute fin de session, quand l'ensemble des pilotes était en piste. Par la suite, les choses se sont améliorées, le septuple Champion du monde se mettant vite à l'abri lors de la Q2 avant de se positionner en troisième ligne lors de la Q3, aux côtés de son ancien équipier Valtteri Bottas.

Dans le même temps, George Russell a de son côté échoué à atteindre la dernière partie des qualifications, victime d'un marsouinage qui a bien failli le faire sortir de piste à haute vitesse dans sa dernière tentative de Q2. Le contraste entre les performances et les résultats des pilotes d'une course voire d'une séance à l'autre semble être l'une des caractéristiques de cette déroutante Mercedes W13.

Aussi, quand Motorsport.com lui a demandé si cette sixième place, au vu du contexte, représentait plus que de la limitation des dégâts ce samedi, Hamilton n'a pas voulu qualifier sa performance ainsi même s'il ressortait satisfait de cette séance : "Je veux dire, je viens seulement de me qualifier, donc je ne cherche pas à limiter les dégâts."

"J'essaie de faire de mon mieux lors des épreuves. Je suis globalement très content du travail que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait du mieux que je pouvais avec la voiture que j'ai. C'est une voiture très difficile à piloter. Un des médias français a dit 'vous n'étiez pas très performant'. J'ai fait un sacré bon travail aujourd'hui, et j'en suis heureux."

Interrogé sur l'aspect prometteur du rythme affiché la veille, Hamilton admet une certaine surprise quant à l'évolution des performances entre vendredi et samedi. "C'était un peu déroutant avec le rythme d'hier. Nous ne savons pas pourquoi nous semblions plus rapides que nous ne l'étions réellement. Et aujourd'hui, nous avons été un peu surpris de voir qu'en EL3, nous étions assez loin derrière. C'était donc un peu éprouvant pour les nerfs d'aborder les qualifications. Nous n'avons pas vraiment fait un pas en avant ou quoi que ce soit. Mais nous devons juste continuer à travailler."