Hamilton salue la création d'un championnat féminin par la F1

L'on a appris il y a quelques jours que la Formule 1 travaillait à la création d'un championnat pour les jeunes filles, probablement de niveau F4, qui serait organisé conjointement avec la F3 et la F2. Cette nouvelle, qui n'a rien d'officiel, intervient alors que le championnat W Series, lui réservé aux femmes de tous âges, n'a pu conclure sa saison en raison de dettes qui atteindraient 7,5 M£, soit 8,5 M€. Un soutien financier n'aurait pas respecté ses engagements contractuels vis-à-vis de la compétition.

Jeudi dernier, à Austin, Lewis Hamilton a déploré le manque de soutien de la catégorie reine pour ce championnat qui évoluait à ses côtés cette année. "La F1 et Liberty se portent si bien que ça ne leur demandait pas grand-chose de donner un coup de main de ce côté-là", a estimé le septuple Champion du monde. "Il faut que nous en fassions plus pour encourager les jeunes femmes."

C'est peu après que l'on a eu vent du nouveau projet de la F1, avec une réaction plus positive de la part de Hamilton, qui se montre toutefois clair sur le chemin qui reste à parcourir : "C'est certainement un pas dans la bonne direction. Mais il ne s'agit pas de trouver une pilote. Il y a des milliers d'emplois ici, et les femmes occupent très, très peu de postes à responsabilité. Hier soir, j'étais au briefing des pilotes, et il y avait dans la salle environ 70 hommes, deux femmes, et deux personnes de couleur. Le contraste est frappant : au bout de 15 ans, ça n'a pas du tout changé."

"Il y a donc du pain sur la planche, et pas seulement pour soutenir et mettre en avant les jeunes filles qui essaient d'intégrer le monde de la course. Avec Ignite, nous avons commencé à essayer de faire venir 8000 filles dans les matières scientifiques et en sports mécaniques."

L'œuvre caritative Ignite, financée par un fonds créé par Hamilton et Mercedes AMG F1, collabore avec la fondation Mission 44 du Britannique pour accroître la diversité et l'inclusivité des sports mécaniques en apportant des subventions à certaines organisations. Hamilton a justement annoncé qu'il prévoyait d'étendre sa fondation aux États-Unis et à l'Afrique, lui qui a rencontré à Austin une centaine d'élèves de lycée et d'étudiants provenant d'établissements où l'on retrouve majoritairement la communauté noire.

"Nous avons besoin de plus de visibilité, surtout au niveau des postes les plus élevés", insiste l'Anglais. "Quand on regarde tous les garages, tous les team managers sont des hommes blancs – en fait il y a une personne de couleur, je crois – et tous les mécaniciens sont généralement des hommes. S'il y a des femmes, elles sont plutôt en arrière-plan. Il faut les mettre plus en avant, afin que les petites filles qui regardent sachent qu'il est possible pour elles d'être ici."

Propos recueillis par Adam Cooper