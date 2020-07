Hockenheim n'est plus dans la course pour organiser un Grand Prix

Un temps envisagé pour accueillir un Grand Prix supplémentaire en Europe dans le calendrier alternatif mis en place par la F1, Hockenheim n'est plus dans la course. Des discussions avaient été menées en ce sens, la catégorie reine cherchant à étendre sa présence en Europe au-delà du mois de septembre. Le tracé allemand aurait pu intégrer une série de trois courses aux côtés d'Imola et Portimão, mais ce ne sera finalement pas le cas en raison des restrictions liées à l'affluence.

Si la reprise de la F1 se déroule cet été à huis clos, l'espoir est de pouvoir faire revenir du public sur les Grands Prix à compter du mois de septembre. Cela s'est confirmé avec la réouverture de la billetterie pour le Grand Prix de Russie, qui aura lieu fin septembre. Cependant, la perspective n'est pas la même pour Hockenheim, qui se trouve dans une zone où les restrictions sur les rassemblements sont encore fortes, avec une probabilité infime que celles-ci soient levées à moyen terme. Or la piste allemande ne peut pas se permettre d'organiser une épreuve à huis clos.

"Du point de vue actuel, pour une course éventuelle en octobre, nous ne pouvons pas imaginer qu'un événement avec plus de 500 spectateurs serait possible", explique à Motorsport.com Jorn Teske, directeur général du circuit d'Hockenheim. "Donc d'un point de vue économique, cela nous rend moins attractifs pour la Formule 1 que d'autres circuits où le public est autorisé à venir dans certaines conditions. Il ne sera donc pas possible d'être à la hauteur de notre offre, qui était d'organiser un Grand Prix dans les circonstances particulières de la crise du coronavirus. Nous pouvons ainsi confirmer qu'il n'y aura pas de Grand Prix à Hockenheim en 2020."

Le renoncement d'Hockenheim vient renforcer les dernières rumeurs de la semaine, qui évoquent une solution de repli sur le Nürburgring afin d'y organiser un Grand Prix d'Allemagne. Cependant, des questions se poseraient autour de la météo souvent mauvaise dans la région au mois d'octobre. En revanche, la zone dans laquelle se trouve le circuit bénéficie de mesures de restrictions plus souples qui permettraient d'accueillir du public.

"Il n'y a rien à dire pour le moment", a réagi un porte-parole du Nürburgring auprès de Motorsport.com. "Des discussions entre la Formule 1 et le Nürburgring ont eu lieu à maintes reprises depuis le dernier Grand Prix organisé en 2013. Nous nous sommes à nouveau parlé cette année. Comme nous l'avons toujours souligné par le passé, la F1 doit également avoir un sens économique pour le Nürburgring."

Depuis la reprise, la F1 fonctionne par série de trois Grands Prix consécutifs. C'est ainsi que le Mugello est venu s'ajouter à Spa-Francorchamps et Monza, entre fin août et début septembre. À l'heure actuelle, le calendrier incomplet s'arrête au Grand Prix de Russie, le 27 septembre.

Propos recueillis par Stefan Ehlen