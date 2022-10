Magnussen : La FIA "exagère" avec le drapeau noir et orange

Dans le premier tour du Grand Prix de Singapour, Kevin Magnussen a endommagé la plaque d'extrémité avant gauche de son aileron avant dans un contact avec Lance Stroll et celle-ci a perdu sa rigidité, comme lors des GP du Canada et de Hongrie. Et comme lors de ces deux épreuves, la direction de course a au bout de quelques tours agité le drapeau noir à disque orange, signifiant au pilote qu'il devait rentrer au stand pour régler un problème mécanique.

Une situation de nouveau mal accueillie par l'écurie américaine qui estime avoir déjà démontré, en vain, aux instances que même si l'aileron était branlant, son attache demeurait suffisamment solide pour résister. "Je n'ai même pas remarqué que j'avais eu ce contact, et dans la voiture je n'ai rien senti", a expliqué Magnussen.

"L'équipe m'a dit que les dégâts étaient mineurs. Et c'était sur cette plaque d'extrémité, dont nous avons expliqué à la FIA qu'elle était attachée. La FIA devrait le savoir. Ils font le règlement. Cette partie ne se détache pas. Donc ce n'est pas un problème de sécurité et ici il n'y avait même pas de battement. C'était exagéré de me montrer le drapeau noir et orange."

Plus tôt dans le week-end, le directeur de l'écurie Haas, Günther Steiner, avait justement fait part de son mécontentement concernant les directives de la direction de course à Montréal et Budapest concernant le drapeau noir à disque orange. "Il y a des décisions prises dont je suis encore contrarié", avait-il expliqué.

Lance Stroll devant Kevin Magnussen lors du GP de Singapour 2022

"En 12 ans apparemment, il n'y avait pas de drapeau noir et orange. Et là, en un an, nous en avons deux [avant Singapour]. Il n'y a jamais eu de risque que nous perdions des pièces sur la voiture. Ils viennent d'inventer ça ou je ne sais pas où ils ont retrouvé cette règle, et maintenant ils sont heureux de l'appliquer, et surtout à nous [Pierre Gasly l'a aussi reçu lors du GP de Grande-Bretagne, ndlr]."

Steiner a assuré que Haas avait essayé d'expliquer à la FIA la construction de son aileron avant et pourquoi une plaque non rigide n'était pas dangereuse, mais a estimé que le message n'était pas passé. "Nous essayons de leur expliquer que nous avons notre mot à dire sur ce sujet, car nous ne laisserions jamais une voiture sur la piste si elle n'était pas sûre."

"C'est ce que les gens doivent comprendre. Nous ne sommes pas aussi stupides. Si ce n'est pas sûr, nous ne sommes pas assez stupides pour la laisser sur la piste. Nous savons comment l'aileron avant est construit, [et] qu'il ne peut pas se détacher. Si nous pensions que c'est dangereux, nous rappellerions [la voiture au stand] nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin qu'on nous le dise, vous savez. Je pense que nous avons des personnes beaucoup plus qualifiées que la FIA pour dire si c'est dangereux ou non."

Magnussen a déclaré que Haas allait probablement se rapprocher de la FIA une fois de plus pour revenir sur la structure de son aileron. "Avec un peu de chance, nous pourrons leur parler à nouveau et avec un peu de chance, ils pourront se rendre compte de ce dont il s'agit."

"Vous devez pouvoir avoir une éraflure sur votre voiture. C'est la Formule 1, vous devez pouvoir vous battre. Bien sûr, je comprends : si l'aileron avant est comme en suspension, vous ne voulez pas qu'il passe sous la voiture ou qu'il heurte une autre monoplace ou un autre pilote. Mais c'est une toute petite partie de l'extrémité de l'aile, qui est attachée, donc elle ne se détache pas."