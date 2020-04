McLaren répond à Ferrari : les arguments "ne tiennent pas"

Ferrari a clairement marqué son opposition au projet de nouvelle réduction du plafond budgétaire de la Formule 1 en dessous des 145 millions de dollars, quand d'autres structures comme McLaren se sont montrées favorables à un abaissement à 100 millions. S'exprimant pour le Guardian ce jeudi, Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia, a expliqué ne pas vouloir se séparer d'une partie de son personnel ou avoir à le déployer dans d'autres disciplines des sports mécaniques, certaines sources suggérant que Maranello songe, en disant cela, au WEC ou à l'IndyCar.

Mais pour Zak Brown, le dirigeant de McLaren, la position de Ferrari n'est pas compatible avec l'urgence financière créée par la crise liée à la pandémie de COVID-19. "Nous sommes dans une situation où, si la Formule 1 conserve ses vieilles habitudes, nous allons tous faire face à un risque extrême pour l'avenir du championnat", a déclaré l'Américain pour une sélection de médias, dont Motorsport.com.

"Et je pense non seulement que si nous réfléchissons à l'avenir et que nous nous adaptons à notre époque, nous pourrons survivre à ce qui se passe en ce moment, mais je pense aussi qu'en fin de compte le sport pourra prospérer et que nous y gagnerons tous. Je suis pour un débat sain. Mais je crois que les commentaires que je peux voir ne tiennent pas, se contredisent et ne reflètent pas exactement ce que je pense être la réalité."

Pour Brown, l'argument selon lequel une baisse du plafond budgétaire à 125 millions de dollars ferait perdre à la Formule 1 sa place de pinacle du sport automobile n'a pas de sens. Il est également agacé par les suggestions selon lesquelles les équipes ne sont pas là uniquement pour faire des bénéfices. "Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'équipes, si tant est qu'il y en ait, qui font des bénéfices. Je ne crois pas que les personnes impliquées dans la Formule 1 s'y impliquent pour faire du profit : je pense qu'ils sont là pour apporter de la valeur à la marque. Chaque écurie a différentes raisons d'être en F1. Et une grande partie de ces raisons est d'apporter de la valeur à d'autres entreprises, que ce soit dans le secteur des boissons ou des voitures de route."

"C'est vivre dans le déni"

Zak Brown s'est également dit sans voix face aux propos de Binotto appelant la F1 à prendre son temps pour décider de mesures de réduction des coûts. Il estime qu'une telle position n'a pas de sens à une époque où les gouvernements s'empressent de prendre des mesures d'urgences pour sauver l'économie mondiale. "Je suis presque à court d'idées pour répondre à ça", a-t-il d'abord indiqué.

"Je pense que nous reconnaissons tous qu'à l'époque moderne, nous traversons actuellement la plus grande crise que le monde ait jamais connue. Vous avez des pays qui ferment. Vous avez des industries qui ferment, et ne pas être pressé de faire face à ce qui se passe, je pense que c'est une erreur majeure. C'est vivre dans le déni. Je crois que vous constaterez que presque tous les présidents, premiers ministres ou PDG du monde entier sont pressés de s'attaquer de front à ce problème."

Brown estime que la majorité des autres écuries soutiennent la position de McLaren selon laquelle le plafond budgétaire doit être abaissé davantage, et il est convaincu que les dirigeants du sport agiront au nom de ce que la plupart des équipes souhaitent plutôt que de s'incliner devant la position de Ferrari. "En fin de compte, c'est à la FIA et à la F1 de soutenir cette position, mais je ne pense pas qu'elles pourront résister s'il y a un alignement [...] sur ce qui est proposé."

Avec Jonathan Noble

Related video