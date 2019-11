Qui fut le meilleur coéquipier de Button ?

De Ralf Schumacher à Stoffel Vandoorne, Jenson Button a connu de nombreux coéquipiers. La collaboration la plus longue fut celle avec Rubens Barrichello, chez Honda puis Brawn GP, de 2006 à 2009 ; la plus marquante fut probablement celle avec Lewis Hamilton chez McLaren, un duel alléchant entre ceux qui étaient les deux Champions du monde les plus récents lorsqu'ils ont été associés. Bien sûr, il y a eu ces deux saisons aux côtés de Fernando Alonso, Button concluant alors sa carrière dans l'ombre, faute de monoplace compétitive.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé dans le podcast Beyond The Grid qui a été son meilleur coéquipier, Button se montre particulièrement mesuré… et cite quatre pilotes différents ! "Je ne sais pas ce que veut dire 'meilleur coéquipier'", répond l'Anglais. "Mon coéquipier le plus rapide serait Lewis [Hamilton], mon coéquipier fort dans tous les domaines serait Fernando [Alonso]. Ils ont tous des faiblesses, comme moi. Ces deux-là sont ceux dont je me souviendrai pour leur talent d'exception, pour leurs titres mondiaux."

"Le coéquipier qui dominait les autres de la tête et des épaules du côté technique, c'est Rubens [Barrichello]. Il était très talentueux quand il s'agissait de régler une voiture. J'ai beaucoup appris à ses côtés."

"Celui qui m'a le plus surpris est probablement Checo [Pérez], avec sa vitesse. Il est parfois très rapide. Certains circuits ne fonctionnent pas pour lui, à savoir ceux où il y a du sous-virage. Mais ceux qui incitent la voiture au survirage, comme Bahreïn, fonctionnent très bien pour lui, il y était extrêmement rapide. Je ne sais pas s'il a compris pourquoi, mais c'était comme ça pour lui. J'étais surpris de voir à quel point il était rapide sur les circuits avec un train arrière moins stable. Cela fait beaucoup de pilotes qui se démarquent par leur talent, il n'y en a pas un qui était largement meilleur."

Jenson Button face à ses coéquipiers

Saison(s) Coéquipier Poles Victoires Podiums Points Courses 2000 R. Schumacher 0-0 0-0 0-3 12-24* 17 2001 G. Fisichella 0-0 0-0 0-1 2-8* 17 2002 J. Trulli 0-0 0-0 0-0 14-9* 17 2003 J. Villeneuve 0-0 0-0 0-0 12-6** 15 2003-2005 T. Sato 2-0 0-0 12-1 127-38** 35 2005 A. Davidson 0-0 0-0 0-0 0-0** 1 2006-2009 R. Barrichello 5-1 7-2 12-7 160-118** 70 2010-2012 L. Hamilton 1-9 8-10 25-22 672-657*** 58 2013 S. Pérez 0-0 0-0 0-0 73-49*** 19 2014 K. Magnussen 0-0 0-0 1-1 126-55*** 20 2015-2016 F. Alonso 0-0 0-0 0-0 37-65*** 38 2016-2017 S. Vandoorne 0-0 0-0 0-0 0-1*** 2 Total Tous 8-10 15-12 50-35 1235-1030 309

Le score de Button est donné en premier dans chaque case.

* Barème 10-6-4-3-2-1

** Barème 10-8-6-5-4-3-2-1

*** Barème 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1