Melbourne explique les modifications apportées à son tracé

En confirmant cette semaine que la deuxième phase des travaux allait débuter sur l'Albert Park, les organisateurs du Grand Prix d'Australie ont également entériné une modification du tracé en plusieurs endroits. Avant de procéder à ces évolutions, les organisateurs ont eu recours à des simulations fournies par la Formule 1 et ont également pris en compte les retours formulés par certains pilotes. Mark Webber a également travaillé étroitement avec l'Australian Grand Prix Corporation (AGPC).

Le changement le plus important concernera l'enchaînement des virages 9 et 10, qui deviendra beaucoup plus rapide et non plus assimilable à une chicane. Outre cette portion de Lakeside Drive, le virage 13 sera lui aussi réaménagé en étant élargi et re-profilé avec un léger banking extérieur pour offrir différentes trajectoires possibles. Ce même travail d'élargissement s'appliquera au virage 6, ainsi qu'au virage 15 afin que les pilotes peinent davantage à défendre leur position dans le dernier secteur. Enfin, les virages 1 et 3 seront eux aussi élargis pour multiplier les trajectoires.

"Nous avons vraiment abordé cela de manière globale et élargie, en nous appuyant sur la consultation", explique à Motorsport.com Andrew Westacott, PDG de l'AGPC. "Le circuit a été fait en 1995, donc il est extrêmement daté, non seulement pour ce qui est de sa surface, mais aussi par rapport à l'évolution des voitures. Les pilotes disent souvent que c'est une ville super, qu'il y a un chouette public, que c'est un bel endroit où venir, un lieu excellent pour ouvrir la saison, mais la course peut y tourner à la procession. Nous voulions proposer des opportunités de récompenser le pilotage audacieux et de pénaliser le moins bon pilotage."

"La cambrure des virages n'est pas forcément propice aux Grands Prix de Formule 1. S'il y a une bosse au milieu de la route, et le virage 13 en est l'exemple classique, ça veut dire qu'il y a une cambrure négative à l'extérieur du virage. Ça rend les choses plus difficiles que s'il y avait 5% de cambrure positive de la gauche à la droite du pilote, à la corde. Les simulations réalisées par la F1 indiquent qu'une vitesse plus élevée en entrant dans le virage 13 et un changement léger de géométrie du virage pourraient fournir une réelle opportunité de dépassement. Cela rend aussi les virages 11 et 12 plus difficiles, et c'est déjà une portion merveilleuse que les pilotes adorent."

Les travaux débuteront la semaine prochaine et font suite à une première phase qui a permis d'élargir la voie des stands de deux mètres. L'objectif est d'y relever la limitation de vitesse pour la faire passer de 60 à 80 km/h, afin d'offrir davantage de possibilités stratégiques. Après l'édition 2021 du Grand Prix d'Australie, prévue en novembre prochain, la totalité de la piste sera resurfacée et c'est tout le circuit de l'Albert Park qui aura ainsi été rénové pour répondre aux standards des futures F1 2022.

"À chaque fois que quelqu'un évoque la dégradation des pneus à Melbourne par rapport à Bahreïn, Sotchi, Silverstone ou autre, on se retrouve dans la moyenne", explique Andrew Westacott. "Ce n'est pas la piste la plus abrasive, ni la plus douce. Quitte à faire quelque chose, rendons-la plus abrasive. Nous avons travaillé en tenant compte de l'environnement géographique et des contraintes pour faire évoluer un circuit capable d'offrir de meilleures courses lorsque la génération des F1 2022 arrivera."

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen