Mercedes prêt à signer les Accords Concorde

Vendredi dernier, Toto Wolff avait déclaré que Mercedes n'était pas disposé à signer les nouveaux accords commerciaux de la Formule 1 pour 2021 et au-delà, estimant que son écurie n'était pas traitée comme elle le devrait lors des discussions. La F1 avait répondu aux commentaires de Wolff en disant que la finalisation des Accords Concorde ne serait pas retardée davantage, avec une limite fixée à la fin août.

Lorsqu'il lui a été demandé ce vendredi si la position de Mercedes avait évolué à ce sujet, Wolff a révélé avoir changé d'avis après avoir discuté avec Chase Carey, PDG de la F1. "Je me suis fait entendre après les réunions que nous avons eues au sein de l'équipe, pour dire ce dont nous avons besoin et les clarifications dont nous avons besoin afin d'aller de l'avant", a commenté l'Autrichien. "Mais j'ai changé d'avis à Silverstone. Je pense que les équipes ne seront jamais unies. Tout le monde essaie de faire des petits deals dans le dos de tout le monde. Il y a une culture de la critique dans les médias."

"Nous avons donc décidé d'avancer avec Liberty. J'ai eu des discussions très constructives avec Chase le week-end dernier, et la plupart des clarifications que nous voulions ont été abordées. Je pense que nous sommes dans de bonnes dispositions pour signer les Accords Concorde et tourner la page."

Si les écuries signent les Accords Concorde avant une certaine date, elles reçoivent un bonus financier, et la FIA a déplacé cette date au 18 août. La plupart des équipes ont déjà fait connaître leur souhait de signer les nouveaux accords, ce qui a mis en évidence la réticence de Wolff. Ce dernier avait exprimé sa frustration de voir les écuries "lécher le cul" de Liberty Media, détenteur des droits commerciaux, en public tout en espérant néanmoins une amélioration des Accords Concorde lorsqu'elles en discutaient en privé.

Le directeur de l'écurie Mercedes a expliqué comment l'absence d'une position collective avait rendu les négociations difficiles : "Ce qui m'a frustré, c'est que nous, les équipes, ne sommes pas capables de réellement nous unir afin d'avoir une position commune. Pas d'une manière qui aille contre Liberty ou la FOM, pas du tout, mais nous faisons ces réunions et tout le monde semble vouloir les mêmes clarifications et les mêmes types de clauses qui sont nécessaires pour les contrats. Puis nous quittons les réunions, et à l'antenne, j'entends des opinions qui diffèrent grandement de ce qui a été dit dans la réunion. C'est une certaine frustration, je ne sais pas pourquoi cela se produit. J'ai clarifié ma position très clairement auprès de ceux qui, à mon avis, prennent le téléphone dès que la réunion est finie."

"J'en arrive à un point où si nous ne sommes pas capables, en tant qu'équipes, d'avoir une position commune pour le bien des écuries, alors il va falloir que nous ayons notre propre position."

