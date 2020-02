Mercedes a tout remis en cause pour sortir une W11 agressive

Après une première semaine d'essais hivernaux concluante à Barcelone, Mercedes en dit un peu plus sur sa nouvelle W11. Cette dernière a beaucoup fait parler ces derniers jours, en raison du système novateur dont elle est équipée : le DAS. Mais ce dispositif qui permet d'influencer le train avant différemment avec le volant est loin d'être la seule nouveauté majeure sur la Flèche d'Argent. Malgré la très grande stabilité réglementaire entre 2019 et 2020, l'écurie de Brackley a refusé de se résoudre à simplement faire évoluer sa W10 de l'an passé. Au contraire, le choix a été fait de repousser au maximum les limites au moment de concevoir la nouvelle monture de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Lire aussi : Mercedes a cassé un moteur à Barcelone

"Notre tentation était de continuer à polir celle-ci [la W10]", admet dans un premier temps le directeur technique James Allison. "Après tout, elle a terminé très fort la saison dernière et elle a été développée très vite durant toute l'année, donc il y avait encore beaucoup d'opportunités pour la rendre plus rapide. Cette approche conservatrice était très, très tentante. Mais au bout du compte, nous avons conclu que ça ne suffirait pas."

"Nous sentions le souffle de nos adversaires sur nos épaules. Nous connaissons leur appétit et nous savons que si nous ne faisons rien d'impressionnant avec cette voiture, ils nous mangeront et nous serons derrière. Nous avons donc décidé de faire une voiture agressive. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de changement réglementaire, nous avons pris chaque élément de la voiture afin de regarder si nous pouvions nous mettre au défi de l'améliorer."

Ainsi, James Allison l'assure, il y a eu "des centaines" de changements de design sur la W11 par rapport à sa devancière. Ceux-ci concernent notamment la nouvelle suspension avant, qui offre davantage d'opportunités sur le plan aérodynamique, mais aussi le rétrécissement des pontons pour faciliter l'écoulement du flux d'air, ou encore la suspension arrière. "Vous n'allez pas voir tous les détails, mais je peux vous dire que la suspension arrière sur cette voiture est extrêmement audacieuse", promet le Britannique. "Il y a une nouvelle géométrie qui nous donne plus d'opportunités aérodynamiques, qui nous permet d'avoir plus d'appui sur la voiture."

Tout ce travail consenti par Mercedes fait de la W11 une monoplace qui donne déjà un sacré coup de vieux à celle de 2019. "Nous avons une voiture qui est déjà en avance [sur la W10] au niveau de l'appui aérodynamique", assure James Allison. "Nous avons une voiture dont la courbe de développement s'est accentuée, qui est plus forte que celle avec laquelle nous avons terminé l'année dernière et qui était une très, très bonne voiture. Et nous avons une voiture que nous espérons fertile pour un développement solide tout au long de la saison 2020."

Related video