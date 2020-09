Mick Schumacher évoque le record de 91 victoires de son père

Lewis Hamilton a connu un grand nombre de victoires depuis son arrivée chez Mercedes en 2013, avant l'ère turbo hybride, ajoutant aux 21 remportées chez McLaren un total de 69 succès. Lors de la prochaine course remportée par le Britannique, il égalera le record en la matière, détenu par Michael Schumacher, de 91 Grands Prix gagnés.

Hamilton est déjà le détenteur du plus grand nombre de pole positions et de podiums en discipline reine, et pourrait aussi égaler le record du nombre de titres mondiaux s'il parvient à être sacré une nouvelle fois. Le sextuple Champion du monde avait d'ailleurs succédé, au sein de l'écurie allemande, à Schumacher lui-même après le retour de l'Allemand entre 2010 et 2012.

Quand il lui a été demandé ce que sa famille et lui ressentaient à l'idée de voir Hamilton possiblement égaler voire dépasser le record de son père, Mick Schumacher a déclaré : "Je pense qu'une phrase que mon père avait l'habitude de dire était que 'les records sont faits pour être battus'. Et je pense que c'est le but de tout le monde dans cette discipline, d'accomplir cela."

"Je pense que Lewis est dans une très, très bonne dynamique ; une dynamique très continue et positive. On dit que les records sont faits pour être battus et évidemment, pour nous, je pense que nous l'avons vécu du bon côté, également. Évidemment, c'est bien pour la discipline. Il a aussi beaucoup d'influence sur la discipline. Le prochain but serait, j'imagine, pour moi, si j'arrive [en F1], de le battre."

Mick Schumacher a déclaré avoir rencontré Hamilton plusieurs fois, mais ne pas avoir eu l'opportunité de discuter avec lui récemment en raison de la mise en place de "bulles" dans le paddock F1 face à la pandémie de COVID-19. "Évidemment, Lewis est arrivé chez Mercedes après le départ de mon père... J'étais au circuit quelques fois et je lui ai un peu parlé à certains moments ; bien sûr, c'est un homme très occupé. C'est aussi mon cas, et surtout en ce moment en raison du COVID, il est assez difficile de se parler les uns les autres. Donc je suis en quelque sorte focalisé sur moi-même actuellement et c'est la même chose pour lui."

Avec Oleg Karpov



