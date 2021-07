Lando Norris élu "Pilote du Jour" du GP d'Autriche 2021

Même s'il n'a pas vraiment pu menacer Max Verstappen au départ comme il espérait pouvoir le faire, Lando Norris a maintenu sa seconde position après avoir poussé au large Sergio Pérez au virage 4. Après avoir un temps résisté à Lewis Hamilton, le pilote McLaren a fini par céder au moment même où une pénalité de cinq secondes lui était infligé pour l'incident avec Pérez.

Une fois passé au stand, où il a perdu sa troisième place face à Valtteri Bottas en raison de sa pénalité, Norris est resté à portée des Mercedes. Et pour cause : Hamilton a subi des dégâts sur l'arrière de sa monoplace en raison des vibreurs du Red Bull Ring, ce qui a déséquilibré sa voiture. Outre le rythme, c'est la tenue des pneus de la W12 du septuple Champion du monde qui a fini par créer un regroupement avec Bottas et Norris, qui sont passés avant que le #44 ne s'arrête.

Resté à moins de deux secondes de Bottas en fin de GP, Norris n'a ensuite pas pu porter d'attaque sur l'autre Mercedes et s'est contenté de la troisième place, pour son quatrième podium en carrière.

Résultat des votes du pilote du jour :

Lando Norris - 31,6%

Kimi Raikkonen - 15,7%

Max Verstappen - 9,2%

Daniel Ricciardo - 8,5%

George Russell - 7,7%

Les "Pilotes du Jour" de la saison 2021

Grand Prix Pilote du Jour Bahreïn Sergio Pérez (Red Bull) Émilie-Romagne Lando Norris (McLaren) Portugal Sergio Pérez (Red Bull) Espagne Lewis Hamilton (Mercedes) Monaco Sebastian Vettel (Aston Martin) Azerbaïdjan Sebastian Vettel (Aston Martin) France Max Verstappen (Red Bull) Styrie Charles Leclerc (Ferrari) Autriche Lando Norris (McLaren)

Titres de "Pilote du Jour" par pilote (depuis 2016)

Pilote Nombre de récompenses Max Verstappen 30 Sebastian Vettel 20 Lewis Hamilton 9 Daniel Ricciardo 8 Valtteri Bottas 6 Sergio Pérez 6 Charles Leclerc 6 Kimi Räikkönen 4 Lando Norris 4 Pierre Gasly 3 Romain Grosjean 3 Fernando Alonso 2 Alexander Albon 2 Nico Hülkenberg 2 Daniil Kvyat 1 Kevin Magnussen 1 Nico Rosberg 1 Lance Stroll 1 George Russell 1

