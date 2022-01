Pourquoi Haas a élevé ses rookies "à la dure" en 2021

Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont tous les deux rejoint la Formule 1 en 2021, et les anciens rivaux de la F2 ont partagé le même toit, celui de Haas. L'écurie américaine a néanmoins souhaité préserver ses ressources en ne développant pas sa monoplace, la VF-21, afin de se concentrer pleinement sur 2022 et l'introduction d'un nouveau Règlement Technique. Par conséquent, Haas a particulièrement souffert sur la piste et a conclu l'année à la dixième et dernière place du championnat sans avoir marqué le moindre point.

Jamais l'équipe n'avait réalisé une telle contre-performance auparavant, et jamais elle n'avait engagée un rookie. La présence de deux pilotes inexpérimentés au volant d'une voiture sensiblement similaire à celle de 2020 a donc été "une expérience", comme l'a révélé Günther Steiner.

"Au début, nous savions ce que nous faisions mais je n'avais pas conscience de tout ce qui allait se passer", a confié le directeur d'équipe à Motorsport.com. "On apprend et on réalise à quel point ces gars sont jeunes, à quel point ils sont inexpérimentés et à quel point ils ont besoin d'aide. Ils doivent apprendre certaines choses d'eux-mêmes. On ne peut pas leur apprendre. On peut les guider mais on ne peut pas leur dire. On nage ou on coule. Si l'on essaie de les maintenir à flot, c'est un travail à plein temps que je ne veux pas faire."

"C'est mieux d'apprendre à la dure, ensuite c'est en vous. C'est mieux que de les dorloter. Avec la voiture qui n'était pas compétitive, c'était plus facile parce que nous n'avions pas besoin des points. [En 2022], nous voulons marquer des points à nouveau. [Les pilotes] ont beaucoup appris en faisant des erreurs. Le seul point positif, c'est que je n'ai pas eu besoin de m'énerver, nous n'avions rien à perdre."

La saison passée, Schumacher et Mazepin ont été impliqués dans de nombreux incidents, la majorité d'entre eux se résumant à une lutte fratricide pour l'avant-dernière position en course. Les tensions se sont néanmoins atténuées avec le temps, Mazepin indiquant à Motorsport.com il y a peu que ses relations avec son coéquipier avaient fini par se détendre.

Steiner a quant à lui expliqué que ses pilotes avaient dû changer de mentalité pour comprendre qu'il était inutile de se battre pour être le numéro un de l'équipe, comme c'est le cas dans les catégories inférieures, et qu'ils devaient travailler ensemble pour le bien commun.

"Au début de la saison, ils se battaient l'un contre l'autre. 'Les gars, vous vous battez pour la 19e place'", a-t-il ajouté. "Ça n'aide en rien l'équipe. À un moment, ils ont compris. La F1 ne se résume pas au fait de battre un pilote."

"C'est comme lorsque l'on a un travail de stratégie en essais libres. 'Pourquoi dois-je faire ce travail et pas l'autre ?' Parce que c'est mieux pour l'équipe. C'est une réponse simple. Pour nous, il n'y a pas de A et de B mais un A et un A. Tout le monde aura la même opportunité lorsque nous aurons déterminé ce qui est le mieux pour l'équipe. Pas de différenciation, un statut égal, c'est comme ça que ça marche."

La première année en catégorie reine fut difficile pour Mick Schumacher et Nikita Mazepin