Racing Point réprimandé par les commissaires au GP du 70e Anniversaire

Les commissaires ont jugé avant le Grand Prix que les écopes de freins arrière avaient été conçues de façon contraire au Règlement Sportif 2020, car Racing Point a dessiné des éléments trop proches des écopes de la Mercedes 2019.

Suite à la course, la FIA a constaté que l'écurie avait utilisé ces pièces à nouveau et n'avait ainsi pas respecté le règlement. Un représentant de l'écurie a donc été convoqué par les commissaires après la double arrivée dans les points de Lance Stroll, sixième, et Nico Hülkenberg, septième. L'écurie a simplement été réprimandée, dans la lignée de la décision prise sur les écopes dans la semaine.

En effet, le panel de commissaires avait indiqué sur le sujet de la sanction que les 15 points retirés et les 400'000 euros d'amende infligés à Racing Point valaient pour le GP de Styrie et qu'une réprimande suffisait pour les Grands Prix suivants. Une logique qui a été suivie à la lettre par les commissaires du GP du 70e Anniversaire.

La décision du panel a été critiquée par plusieurs rivaux qui ne comprennent pas que la RP20 puisse encore rouler avec ces écopes. Quatre écuries – Ferrari, McLaren, Renault et Williams – ont fait part de leur intention d'interjeter appel.