Räikkönen n'a pas pris de décision sur son avenir en F1

Désormais âgé de 40 ans, Kimi Räikkönen est dans la seconde année de son contrat de deux saisons avec Alfa Romeo. Pour le moment, ni lui ni son équipier Antonio Giovinazzi n'ont été renouvelés. Et pour le Finlandais, la question reste en suspens sur le plan personnel. "Je n'ai pas encore décidé", a-t-il simplement répondu ce jeudi en conférence de presse.

Puis, quand il lui a été demandé s'il se voyait poursuivre une troisième année l'aventure avec Alfa, qui est en fait l'écurie Sauber sous un autre nom, avec qui il avait fait ses débuts en 2001, il a ajouté : "Je ne sais pas. Tout d'abord, je dois décider de ce que je veux faire, et ensuite nous verrons. Évidemment, pour le moment, c'est ce qu'il faut décider en premier lieu. Et ensuite, je ne vois pas que ce ça changerait si je courais pour eux, ou ne courais pas. Comme je l'ai dit, avant d'avoir décidé ce que je ferai, ces choses ne sont pas vraiment sur ma liste."

La forme d'Alfa Romeo, pour le moment dans une situation sportive difficile, jouera un rôle, mais d'autres paramètres, personnels, auront encore plus d'importance. "Bien sûr, cela va aussi faire une différence, je préfère courir dans une bonne position et me battre pour les points, mais honnêtement, il n'est jamais garanti, qu'importe votre destination pour une nouvelle année, que ça soit bon ou mauvais."

"Je pense que la situation globale est bien plus importante à mes yeux. D'abord, il y a la famille, et évidemment les enfants qui grandissent. Cette année, j'ai pu passer plus de temps à la maison, donc c'est super, mais je pense que c'est vraiment ce qui va [décider] si je cours ou non. Il y aura un moment où je voudrai être à la maison, et faire autre chose."

Quand un journaliste lui a demandé s'il pourrait quitter Alfa Romeo pour faire place à un jeune pilote, suggérant que cela avait pu se passer en 2001 quand le double Champion du monde Mika Häkkinen a quitté McLaren et que Räikkönen l'y a remplacé, le Champion 2007 a souri : "Je doute qu'il soit parti juste pour moi ! Je suis sûr qu'il avait d'autres choses en tête que ce qui allait m'arriver."

"J'avais de toute façon un contrat de trois ans avec Sauber. Les gens ont peut-être vu les choses sous cet angle, qu'il est simplement parti pour être un type sympa et me donner la place, mais ça ne marche pas comme ça. Et honnêtement, ma décision est basée sur ce que je pense être bon pour moi, et n'a rien à voir avec le fait que cela aide ou non quelqu'un. Si vous voulez le faire, très bien, faites-le, mais ce n'est pas comme ça que je prends mes décisions."

Quant à Giovinazzi, il a confirmé ne pas avoir non plus de nouvelles sur son avenir. "Je ne sais pas, je pense encore qu'il est un peu trop tôt. Vous savez, on vient de faire six courses. Je sais juste que je dois continuer comme je le fais, juste être régulier, être compétitif. Et puis on verra."

Related video