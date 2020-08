De nouveaux moteurs Honda pour les pilotes Red Bull à Silverstone

Honda annoncé avant les Essais Libres 1 du GP du 70e Anniversaire à Silverstone que les pilotes Red Bull disposaient de nouveaux éléments d'unité de puissance pour ce week-end.

Alex Albon avait déjà monté une nouvelle batterie et une unité de contrôle électronique le week-end dernier lors du GP de Grande-Bretagne, et a pu bénéficier depuis ce matin d'un second moteur, un second turbo, un second MGU-H et un second MGU-K avant le début du second GP sur la même piste. Max Verstappen a lui tout changé d'un coup et dispose donc de six éléments neufs.

"Dans le cadre de notre stratégie [d'unités de puissance] pour la saison, nous introduisons de nouvelles unités de puissance pour les deux pilotes de Red Bull Racing lors de cette course", a indiqué Honda dans un communiqué. "Cela nous donne une plus grande flexibilité en termes de gestion des unités de puissance. Les nouvelles unités de puissance ont les mêmes spécifications que celles qui sont remplacées."

Les écuries ne peuvent apporter d'évolutions sur leurs unités de puissance pendant la saison après s'être mises d'accord sur un gel pour économiser de l'argent dans le contexte de crise actuel lié aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Aucune pénalité ne sera infligée aux pilotes de l'écurie de Milton Keynes pour ce Grand Prix du 70e Anniversaire car aucun des éléments ne dépasse le nombre limite autorisé par le règlement par pilote pour la saison. Cependant, ils sont désormais tous les deux à la limite dans le cadre du calendrier de 13 Grands Prix officialisé pour le moment.

Dans le même temps, Daniel Ricciardo dispose de nouveaux moteur, turbo, MGU-K et MGU-H sur sa Renault pour ce GP, alors que les deux pilotes Racing Point, les deux pilotes Williams et Valtteri Bottas ont un nouveau MGU-K. Là encore, aucune pénalité n'est infligée car cela reste dans le quota.