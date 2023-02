Message radio sur Schumacher : Russell y voit son changement de statut

Lors du Grand Prix de Singapour 2022, un week-end lors duquel George Russell n'a pas connu sa meilleure course de la saison, un épisode avait un peu fait parler : celui de la remarque du Britannique à la radio suite à sa lutte avec Mick Schumacher. Réagissant à ce qu'il considérait comme une attitude agressive de la part de son adversaire, Russell avait lancé : "Mince alors, Schumacher défend comme si c'était la course de sa vie." Les deux pilotes s'étaient ensuite accrochés.

Par la suite, cette séquence et ces propos ont été repris, le pensionnaire Mercedes étant la cible de critiques jugeant son attitude arrogante. Après une première saison au sein d'une écurie de pointe comme Mercedes, le vainqueur du GP du Brésil 2022 estime que ce moment démontre que des situations qui n'auraient pas été remarquées auparavant vont désormais l'être.

"Ce sont des choses qui font partie de l'expérience lorsque vous êtes à l'avant. Tout est scruté à la loupe et ce genre de commentaire n'aurait pas été relevé [en 2021]. Mais je pense qu'il y a deux aspects : d'une part, vous vous battez pour votre cause, mais d'autre part, vous essayez simplement de vous décharger de certaines frustrations. Et on oublie parfois que l'on s'adresse au monde entier."

Russell considère également que le message radio de Schumacher avait également un ton plus agressif que d'habitude, car l'incident s'est produit lors d'une épreuve particulièrement difficile mentalement et physiquement. "Mon commentaire à propos de Mick, c'était plus de la frustration de ma part. J'ai voyagé à l'autre bout du monde, j'ai déployé beaucoup d'efforts dans cette course, et là je me battais en dehors des points."

"Je suis frustré, je suis contrarié. Et toute personne qui est frustrée ou contrariée, physiquement épuisée, va être un peu sous le coup de l'émotion dans le feu de l'action. Si vous allez courir sur le tapis roulant pendant une heure et demie par une chaleur de 30 degrés, avec une forte humidité, et que vous avez été surchargé mentalement, puis que quelque chose va contre vous, vous êtes un peu frustré."

Russell affirme avoir en tout cas intégré le fait que, en tant que pilote luttant pour la victoire en F1, tout ce qu'il dit appartient dorénavant au domaine public. "Cela fait partie de mon expérience pour, premièrement, contrôler cette [frustration], et deuxièmement, [penser] 'dois-je dire cela en public ?'. Et je crois que c'est l'un des défis de cette discipline."

"Vous n'avez pas de vie privée. J'ai choisi d'être pilote de course car mon rêve est de devenir Champion du monde de Formule 1. Mon rêve n'est pas d'être célèbre, ni d'être devant les caméras de télévision jour après jour. Mon travail et mon rêve sont de courir et de gagner."

"Certains de ces commentaires, c'est pour y parvenir, [mais] on oublie qu'il y a des millions et des millions de personnes qui regardent chez eux et que chaque mot est noté et passé au microscope. C'est aussi une expérience pour moi. Comme je l'ai dit, j'ai probablement formulé beaucoup de commentaires de ce genre auparavant à la radio, mais personne n'en avait rien à faire."

Avec Alex Kalinauckas et Jonathan Noble