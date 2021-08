Steiner en a assez des crashs "trop fréquents et trop lourds" des Haas

Mick Schumacher s'est accidenté relativement violemment lors des Essais Libres 3 du Grand Prix de Hongrie 2021 de F1, endommageant suffisamment sa Haas pour devoir changer de boîte de vitesses et ne pas pouvoir participer à la séance de qualifications.

C'est la seconde fois de la saison que cette mésaventure arrive à l'Allemand, qui avait également manqué les qualifications du GP de Monaco pour la même raison. Il s'était aussi sorti de piste et avait abîmé sa monoplace lors des qualifs du GP de France, ce qui l'avait d'ailleurs privé d'une participation à la Q2 après avoir signé le meilleur résultat de l'écurie dans l'exercice.

Une situation qui commence à peser sur Günther Steiner, qui estime avoir "atteint un point" où il va falloir commencer à minimiser les accidents pour le reste de la saison étant donné leur impact financier. "Mick, au cours des cinq dernières courses, en a eu plusieurs gros", a déclaré Steiner. "Si vous avez un tête-à-queue ou quelque chose comme ça, ça arrive. Mais ces accidents sont assez lourds. C'est beaucoup d'argent, et pour aucune bonne raison."

"Nous devons donc y travailler, pour nous améliorer sur ce point. Et, évidemment, le budget est le budget, et il faut s'y tenir. Il faut toujours avoir des idées pour le contourner, quand on a ces accidents. Pour l'instant, nous le ressentons évidemment, mais nous pouvons encore y faire face. Mais bientôt, nous serons dans une position où nous devrons trouver de nouveaux moyens de surmonter cela. Parce qu'ils deviennent un peu trop fréquents et trop lourds."

De l'autre côté du garage, Nikita Mazepin a connu divers incidents en début de saison, mais s'est moins fait remarquer ces derniers temps. Ce que Steiner salue. "Nous faisons trop d'erreurs, c'est le problème... À la décharge de Nikita, je ne devrais pas utiliser le pluriel, car lors des dernières courses, il s'est très bien comporté. Il n'a pas fait de dégâts ou quoi que ce soit. Et Mick, juste sur les dernières courses, nous avons eu quelques accidents, ce que nous devons améliorer."

"De notre côté, nous devons simplement planifier la façon dont nous dépensons notre argent", a ajouté Steiner. "Nous savons exactement ce que nous faisons en matière de pièces et d'autres choses, mais pour ce qui est des pilotes, il s'agit surtout de leur expliquer la situation dans son ensemble, que parfois il faut prendre des risques, mais que l'on prend des risques s'il y a une opportunité."

"S'il n'y a pas d'opportunité, je ne prends jamais de risques personnellement, parce qu'il n'y a rien à gagner. Et je pense qu'en ce moment, nous savons qu'il n'y a pas grand-chose à gagner, surtout pas en EL3, et nous ne devrions pas prendre ce risque dans ces séances."

Avec Oleg Karpov