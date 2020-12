Le top 10 des pilotes F1 2020 selon les pilotes eux-mêmes

Comme pour le désormais classique classement établi par les directeurs d'écuries qui a été lancé il y a quelques années par Autosport, la F1 a réitéré l'initiative de demander à tous les pilotes de voter pour leur top 10 de la saison écoulée.

Le principe est simple et le même que pour les teams principals : chaque votant remet sa liste de dix noms classés dans l'ordre et à chaque position correspondent les points du barème en vigueur pour les Grands Prix du Championnat du monde (25 points pour le premier, 18 pts pour le second, 15 pour le troisième, etc.). Les classements sont ensuite combinés pour donner un classement général.

Concernant les modalités, les pilotes pouvaient voter pour eux-mêmes, ce que certains ont fait. Condition sine qua non pour garantir la participation d'un maximum de protagonistes tout en assurant une certaine objectivité, ce vote était anonyme.

Voici la liste des votants : Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll et Max Verstappen. Comme l'an passé, les pilotes Mercedes et Ferrari, ainsi que Kimi Räikkönen n'ont pas participé.

Voici le top 10 des pilotes pour 2020 :

Pilote Équipe 1. Lewis Hamilton Mercedes 2. Max Verstappen Red Bull 3. Daniel Ricciardo Renault 4. Charles Leclerc Ferrari 5. Pierre Gasly AlphaTauri 6. George Russell Williams 7. Sergio Pérez Racing Point 8. Romain Grosjean Haas 9. Carlos Sainz McLaren 10. Alex Albon Red Bull

Et pour rappel, celui des directeurs d'équipes :

Pilote Équipe 1. Lewis Hamilton Mercedes 2. Max Verstappen Red Bull 3. Charles Leclerc Ferrari 4. Daniel Ricciardo Renault 5. Sergio Pérez Racing Point 6. George Russell Williams 7. Lando Norris McLaren 8. Carlos Sainz McLaren 9. Valtteri Bottas Mercedes 9. Pierre Gasly AlphaTauri

Related video