Hamilton est "fier" que Wolff reste à la tête de Mercedes

En fin de semaine passée, l'écurie Mercedes a publié une série d'annonces liées à la structure de gouvernance de l'équipe. Tout d'abord, l'actionnariat est désormais réparti en trois parts égales entre Daimler AG, Ineos et Toto Wolff. Ensuite, ce dernier va rester à la barre de l'équipe trois années supplémentaires.

L'Autrichien s'est longtemps interrogé ces derniers mois sur son désir de demeurer à son poste de directeur exécutif, les contraintes liées aux voyages semblant peser de plus en plus, chose mise en exergue par la pause forcée pendant le confinement du début d'année. Finalement, il reste bien à la barre, qu'il tient fermement depuis 2013, étant à la tête d'un constructeur qui a établi un record en signant sept titres consécutifs depuis 2014.

Finalement, la dernière figure de l'écurie Mercedes qui n'est pas officiellement liée à la marque au-delà de 2020 reste à l'heure d'écrire ces lignes le septuple Champion du monde Lewis Hamilton. Interrogé sur ce sujet, le Britannique a indiqué que "les discussions n'ont pas commencé" mais que les deux hommes prévoyaient "de le faire dans les jours qui viennent".

En attendant que cette question soit réglée, le baquet de la seconde probable Mercedes W12 étant le dernier non occupé de la grille 2021, Hamilton s'est en tout cas dit heureux de voir Wolff poursuivre l'aventure et de constater qu'Ineos augmente sa participation au capital de l'écurie.

"Pour ce qui est du côté super, vraiment génial, je suis très fier et reconnaissant de voir Toto signer. C'est une figure de proue si importante au sein de cette équipe, et le succès que nous avons obtenu n'aurait pas été possible sans lui. C'est un personnage tellement important, et je pense que c'est pour cela que l'équipe est simplement meilleure, qu'elle a cette longévité, et c'est formidable de voir cet engagement de la part de Mercedes."

"Mais le fait d'avoir Ineos, qui est arrivé cette année et qui a participé à notre succès cette saison, est un bonus supplémentaire. C'est génial de voir qu'ils vont faire partie de cette équipe et contribuer à sa stabilité pour qu'elle progresse et devienne meilleure."

"Il va falloir déployer de grands efforts pour continuer à élever la barre au sein de cette organisation, car je pense que nous avons fait un travail formidable durant ces dernières années. Mais je pense que les bonnes personnes sont aux bons endroits, et ça se présente bien. Je pense que l'avenir est prometteur pour cette équipe."

Hamilton a été honoré lors de la cérémonie de remise de prix de la FIA ce vendredi, avec outre l'obtention officielle de son titre et trophée de Champion du monde de F1, celui de Personnalité de l'année et un Prix spécial du président de la FIA, partagé avec Michael Schumacher, pour saluer l'accomplissement consistant à remporter sept couronnes mondiales.

Mais Hamilton n'a pas oublié la difficulté d'une saison placée sous le signe du COVID-19, qu'il a lui-même contracté, et a remercié la F1 pour les efforts faits afin d'organiser 17 Grands Prix. "Ce fut une année incroyable en termes de succès pour l'équipe, mais une telle montagne russe d'émotions avec tant d'événements liés à la pandémie. D'un côté, je suis vraiment reconnaissant que la Formule 1 nous ait permis de reprendre la compétition et de nous remettre au travail, et que nous ayons pu faire ce que nous aimons faire."

"Mais ensuite, penser à l'isolement de tout le monde sur la planète et à toutes les difficultés que les gens ont connues, la perte de leur emploi, tant de choses différentes, comme je l'ai dit, c'est une montagne russe d'émotions. En fin de compte, je suis juste vraiment reconnaissant des efforts de l'équipe pour nous fournir une voiture avec laquelle nous pouvons nous battre pour un championnat. Je suis reconnaissant que nous ayons pu courir cette année, parce qu'il y a eu une période où nous n'avions pas l'air de pouvoir le faire."

