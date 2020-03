Officiel - La "trêve estivale" de la F1 est avancée et allongée

Avec l'annulation ou le report des quatre premiers Grand Prix de la saison 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus, la Formule 1, comme la plupart des compétitions sportives mondiales, est à l'arrêt. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire en Europe, il semble même compliqué d'envisager un début de saison en mai, les GP des Pays-Bas, d'Espagne et de Monaco étant en doute.

Un début de campagne aussi tardif obligerait sans doute à devoir condenser le calendrier et à replacer certaines manches prévues en début de saison durant l'été. Or, le mois d'août est normalement celui de la trêve estivale, qui s'accompagne d'une période de 14 jours durant lesquels les usines des écuries sont fermées et il donc est interdit d'y travailler.

Afin de faire face aux difficultés organisationnelles et logistiques qui s'annoncent, la FIA a officialisé ce mercredi le fait que cette trêve obligatoire était avancée aux mois de mars et d'avril et durerait 21 jours au lieu de 14. "À la lumière de l'impact mondial du COVID-19 qui affecte actuellement l'organisation du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA, le Conseil Mondial du Sport Automobile a approuvé un changement au Règlement Sportif 2020 de la F1, déplaçant la période de fermeture estivale de juillet et août à mars et avril et l'allongeant de 14 à 21 jours. Tous les concurrents devront ainsi observer une période de fermeture de 21 journées consécutives au cours des mois de mars et/ou d'avril."

Cette modification a été approuvée unanimement par le Groupe Stratégique de la F1 et la Commission F1.

