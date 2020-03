Trois équipes souhaitaient disputer le GP d'Australie

Red Bull, AlphaTauri et Racing Point étaient ainsi prêtes à rouler. Un membre haut placé d'une de ces écuries a ainsi déclaré à Motorsport.com : "Nous sommes des compétiteurs, et nous sommes là pour courir."

Il est cependant clairement apparu que, suite à une réunion avec Ross Brawn, manager sportif de la F1, dans un hôtel de Melbourne la nuit passée après l'annonce du retrait de McLaren, la majorité des équipes avait décidé d'annuler la course. Mais Christian Horner, Franz Tost et Otmar Szafnauer ont pour leur part expliqué qu'ils prendraient part au GP à moins d'une décision prise par les autorités locales sur la base de la santé publique.

C'est ce qui est à l'origine d'une série de discussions complexes sur le plan légal impliquant la F1, la FIA et le gouvernement de l'État de Victoria quant à la suite à donner aux événements et à la responsabilité de la décision à prendre, en tenant compte de toutes les implications financières. Mercedes, Ferrari et Renault, trois structures soutenues par des constructeurs automobiles, se sont fermement opposées au maintien de l’événement, les Champions du monde en titre allant même jusqu'à écrire une lettre pour expliquer leur position.

Ce vendredi matin, à Melbourne, des équipes réduites se sont rendues au circuit. Les garages Ferrari et Mercedes sont restés fermés au-delà de 10h00, une heure avant le début des EL1, ce qui constitue une infraction au règlement. Le garage Renault avait été ouvert mais les monoplaces étaient toujours en condition de parc fermé. Les six autres écuries avaient ouvert le garage, mais seulement trois d'entre elles se préparaient activement à rouler.

Avec Adam Cooper

