Williams en Formule 1, une si riche histoire 

Né le 16 avril 1942, Frank Williams fête aujourd'hui ses 78 ans. Officiellement, le Britannique est toujours à la tête de l'écurie qu'il a créée dans les années 70 et il continue de suivre de près les affaires courantes bien que la gestion quotidienne soit confiée à sa fille, Claire.

En plus de quarante ans de présence en Formule 1, l'écurie historiquement basée à Grove a accumulé bon nombre de succès. Ce n'est pas la délicate période qu'elle traverse qui peut faire oublier si vite les neuf titres de Champion du monde des constructeurs, les sept titres de Champion du monde pilotes, les 114 victoires (dont 33 doublés), les 128 pole positions et les 312 podiums... Le tout en 44 saisons et 744 Grands Prix disputés à ce jour.

Pour l'occasion, rien de tel que de belles images de la saga Williams en Formule 1 pour se replonger dans une histoire riche et indélébile, à travers quelques suggestions de lecture, diaporamas et vidéos.

Toutes les F1 de Williams depuis 1975

Les 40 ans de Williams à Silverstone en 2017

La Williams FW14B de 1992

La Williams FW14 de Nigel Mansell redémarre

Karun Chandhok pilote la Williams FW08C à Thruxton