Zanardi de nouveau opéré, le pronostic toujours réservé

Un peu plus de deux semaines après son accident de handbike survenu en Italie, Alex Zanardi demeure dans un état jugé grave et son pronostic vital reste réservé. C'est ce qu'a fait savoir ce lundi après-midi la polyclinique Santa Maria alle Scotte de Sienne, où il est pris en charge depuis le vendredi 19 juin dernier.

Pour la troisième fois depuis son accident, le pilote italien, âgé de 53 ans, a subi une nouvelle intervention chirurgicale, réalisée par des professionnels de la chirurgie maxillo-faciale et de neurochirurgie, destinée à la reconstruction crânio-faciale et à la stabilisation des zones concernées par le traumatisme subi. Suite à cette opération, il a regagné l'unité de soins intensifs, où il est toujours plongé dans un coma artificiel et sous assistance respiratoire. Son état est décrit comme "stable du point de vue cardio-respiratoire et métabolique, et grave du point de vue neurologique".

"L'opération réalisée fait partie des interventions programmées par l'équipe pluridisciplinaire qui soigne le sportif afin de permettre la poursuite du parcours thérapeutique", a expliqué le Professeur Paolo Gennaro, directeur de l'unité de chirurgie maxillo-faciale. "Cela a requis une programmation attentive, pour laquelle il a fallu avoir recours à des technologies informatiques, numériques et en trois dimensions, faites sur-mesure pour le patient. La complexité du cas était plutôt singulière, même s'il s'agit d'une typologie de fracture que, dans notre centre, nous traitons de manière routinière."

Les médecins ne donneront d'autres nouvelles d'Alex Zanardi que lorsqu'une "variation significative du cadre clinique" sera observée.