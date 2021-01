Dan Ticktum rempile en F2 avec Carlin

Après une première campagne en Formule 2 où il a multiplié les arrivées dans les points, Dan Ticktum persévère dans l'antichambre de la Formule 1. L'an passé, avec DAMS, le Britannique est entré dans le top 10 à 18 reprises en 24 épreuves, profitant notamment de la grille inversée pour s'imposer à domicile lors de la Course Sprint de Silverstone. Il a également dominé son expérimenté coéquipier Sean Gelael.

Le vice-Champion de F3 Europe et double vainqueur du Grand Prix de Macao rejoint désormais Carlin, qui a eu un certain succès ces dernières années avec Lando Norris et Yuki Tsunoda notamment. La saison passée, l'écurie a fini troisième du championnat malgré un duo de rookies composé de Tsunoda, qui accède à la Formule 1 avec AlphaTauri, et de Jehan Daruvala, qui reste chez Carlin pour 2021.

"Nous connaissons Dan depuis longtemps et avons travaillé avec lui brièvement à Macao il y a deux ans ainsi que lors des essais F2 post-saison en décembre", rappelle Trevor Carlin, alors que Ticktum avait également collaboré avec l'écurie lors d'un meeting de F3 Europe en 2016, à Hockenheim. "C'est un excellent pilote, très rapide, et nous avons hâte de voir son véritable potentiel avec nous cette année. Nous allons travailler avec lui pour véritablement développer tout ce qu'il a appris jusqu'à présent dans l'objectif de jouer le titre de manière très constante et mesurée." Objectif partagé par Ticktum, qui "veut vraiment capitaliser" sur les performances réalisées par Carlin en fin de saison dernière.

"Nous avons un jeune duo enthousiasmant avec Dan et Jehan cette saison et je suis impatient de les voir en piste en tant que coéquipiers. Je sais qu'ils vont tirer notre équipe vers le haut, et ce sera à nous de leur donner une voiture rapide pour leur permettre de viser la victoire d'emblée", conclut Trevor Carlin.

Reste à savoir si l'ancien pensionnaire du Red Bull Junior Team va conserver son rôle chez Williams, alors que l'écurie n'a pas encore évoqué l'avenir de ses quatre pilotes essayeurs 2020 – à l'exception de Roy Nissany, qui va avoir le privilège de rouler lors des essais hivernaux.

