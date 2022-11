Pitstops, recharge rapide et rookies : les nouveautés en Formule E

Une nouvelle ère commence en janvier prochain pour la Formule E avec l'avènement de la Gen3, cette nouvelle monoplace plus légère qui jouit d'une puissance maximale de 350 kW (environ 470 ch). Cette puissance sera notamment atteinte avec l'attack mode, qui évolue toutefois en vue de cette saison 2023.

En effet, lors de certaines courses (pas en début de saison), les pilotes devront effectuer un arrêt au stand obligatoire de 30 secondes, lors duquel leur batterie sera rechargée à hauteur de 4 kWh par un chargeur boost de 600 kW : c'est l'attack charge, ou la charge d'attaque en français. Ils pourront ensuite activer le mode attaque pendant deux périodes dans la suite de la course, leur puissance maximale passant de 300 kW à 350 kW. L'attack mode continuera de fonctionner comme avant lors des courses sans pitstop. Quant au Fanboost, sa disparition est actée.

Précédemment disputés sur 45 minutes + 1 tour, les E-Prix auront désormais lieu sur un nombre de tours déterminé, comme c'était le cas lors des premières saisons du championnat. Cependant, le système de temps additionnel perdure en cas d'intervention de la voiture de sécurité ou de Full Course Yellow : des tours pourront être ajoutés au total.

Les logos de l'attack mode et du Fanboost

Enfin, à l'instar de ce qui existe en Formule 1 depuis cette année, la Formule E va contraindre chaque écurie à engager un rookie lors de deux séances d'Essais Libres 1 la saison prochaine. Il semble, contrairement à la F1, que ce soit restreint aux EL1 et aux pilotes n'ayant aucun départ en Formule E ; dans l'élite, n'importe quelle séance du week-end peut compter, et un pilote peut avoir participé à un maximum de deux Grands Prix pour être éligible.

"Nous créons les conditions idéales pour que les meilleurs pilotes et équipes réussissent et gagnent", déclare Alberto Longo, Chief Championship Officer. "Le passage aux tours permet aux équipes de mieux planifier leur stratégie de course. L'introduction de l'Attack Charge plus tard dans la saison ajoutera une toute nouvelle dimension à la stratégie de course des équipes et à l'intérêt des fans. Nous préparons également l'avenir avec l'opportunité pour les nouveaux pilotes du championnat de prendre place et de montrer ce qu'ils sont capables de faire."

Lire aussi : Maserati présente ses pilotes pour la saison prochaine