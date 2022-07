Porsche présente sa 911 GT3 dernière génération

Lors de la conception et du développement de la nouvelle Porsche 911 (inspirée de la 992), l'objectif était de la rendre "rapide pour plus longtemps", selon Sebastian Golz, chef de projet sur la 911 GT3-R de dernière génération.

"Notre tâche ne consistait pas vraiment à rendre la nouvelle 911 GT3-R encore plus rapide ; le classement dans les fenêtres de performance fixées par la Balance de Performance annule rapidement cet avantage", explique Golz.

"Pour nous, il s'agissait avant tout de permettre à nos clients de piloter la voiture rapidement et plus longtemps. Cela nécessite de la durabilité, et c'est pourquoi nous nous sommes principalement concentrés sur l'amélioration de la maniabilité."

Porsche 911 GT3-R

Le concept de la voiture repose sur une version plus puissante du moteur Porsche de six cylindres à plat, passé de 4 à 4,2 litres par rapport à son prédécesseur, et s'appuie sur la version 991.2 de la Porsche 911 de la génération précédente.

Cela a permis à Porsche d'augmenter le couple dans la partie basse de la plage du régime d'environ 9% et de 4 à 5% dans la partie haute. Le moteur a été incliné de 5,5 degrés vers l'avant afin d'améliorer la répartition du poids et de créer de l'espace pour un diffuseur arrière plus grand.

Porsche 911 GT3-R

La voiture présente également une inclinaison aérodynamique prononcée sous le nez de la voiture, qui a été rendue possible par la découpe d'une partie de la structure du coffre à l'avant. L'aérodynamisme révisé de l'avant permet un flux d'air plus propre vers le diffuseur arrière situé sous la voiture. Avec l'augmentation de l'empattement, cela a créé "une aéro plus stable et constant et des charges plus faibles sur les pneus arrière", selon Golz.

Porsche a également cherché à réduire les coûts d'exploitation de la nouvelle GT3 de 10% par rapport à la voiture qu'elle remplace.

La nouvelle voiture a roulé pour la première fois en juillet 2021 sur la piste d'essais de Porsche à Weissach et a déjà accumulé 112 heures de fonctionnement, dont un run d'endurance de 30 heures sans problème sur le circuit de Barcelone.

Porsche 911 GT3-R

Porsche Motorsport n'a pas exclu de participer à une course d'essai cette année, probablement l'une des manches de fin de saison du Nürburgring Long-distance Series (anciennement VLN), mais ses débuts en compétition en tant que voiture homologuée auront lieu en janvier prochain lors de l'ouverture de la saison du championnat IMSA aux 24 Heures de Daytona.

La voiture sera également éligible pour les 24 Heures du Mans à partir de 2024, lorsque le Championnat du monde d'Endurance et l'European Le Mans Series adopteront les règles GT3 comme base d'une nouvelle catégorie pour remplacer le GTE, provisoirement appelée LMGT.

La nouvelle voiture, qui est exposée dans le paddock de la manche de Spa du GT World Challenge Europe à partir de ce samedi, est vendue au prix de 511'000 €. Ce prix est à comparer au tarif catalogue 2022 de 459'000 € pour l'actuelle 911 GT3-R introduite avant la saison 2019. Il y a cependant plus d'équipements de série sur la dernière version qui étaient des options sur sa devancière, y compris un système de surveillance de la pression des pneus.

Porsche 911 GT3-R