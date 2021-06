Palou vainqueur à Road America, Grosjean cinquième

L'IndyCar avait rendez-vous ce week-end à Road America, emblématique circuit nord-américain de la discipline. Samedi soir, c'est Josef Newgarden qui avait signé la pole position devant Colton Herta et Jack Harvey. Simon Pagenaud, sixième, était le représentant français le mieux placé sur la grille, juste devant Romain Grosjean.

Disputée ce dimanche, la course de 55 tours a été neutralisée à plusieurs reprises durant ses deux premiers tiers, notamment après l'abandon de Kevin Magnussen. Le Danois, appelé à remplacer Felix Rosenqvist chez McLaren après le gros crash du Suédois lors du dernier rendez-vous, a fait plus que bien figurer pour sa grande première en IndyCar. Malheureusement, il n'a pas pu en voir le bout en raison d'un problème technique.

Sur le plan stratégique, Max Chilton, Takuma Sato et Oliver Askew ont fait partie des hommes ayant repoussé au maximum leur dernier arrêt au stand. Ce n'est toutefois pas entre eux que la victoire se jouait, mais entre Josef Newgarden et Álex Palou. Le duel entre les deux hommes a cependant pris une tournure différente lorsqu'est intervenue une quatrième neutralisation à moins de cinq tours du drapeau à damier.

Le drapeau vert a été agité pour une ultime relance à trois tours de l'arrivée, Josef Newgarden étant chargé une nouvelle fois de gérer la reprise des hostilités. Jouant d'une incroyable malchance qui semble décidément le poursuivre, le pilote Penske n'a toutefois pas eu cet honneur puisqu'un problème de boîte de vitesses est venu contrecarrer ses plans. Álex Palou n'en demandait pas tant pour filer vers la victoire et s'imposer devant Colton Herta, Will Power et Scott Dixon. Le pilote espagnol prend du même coup les commandes du championnat.

Cinquième, Romain Grosjean a quant à lui été un des animateurs de la fin d'épreuve, se fendant de plusieurs dépassements bien sentis. Il aura fait oublier une course décevante pour les deux autres pilotes tricolores, Sébastien Bourdais terminant 16e et Simon Pagenaud 18e.

IndyCar - Road America