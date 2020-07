Parker et Buttafuoco s'imposent en eNASCAR Pro League à Fontana

PS4

Kyle Arnold a mené durant les 45 premiers tours de la course, mais Josh Parker et Maxwell Castro ont pris successivement les commandes de l'épreuve, devant un peloton qui est resté compact. Joey Stone a ensuite pris la tête avant que Parker ne pointe de nouveau en tête avant les arrêts au stand sous drapeau vert.

Nick Jobes a fait l'undercut au reste du peloton en s'arrêtant un tour avant la majorité de ses rivaux. Il a ainsi occupé la première place avant de reculer dans la hiérarchie. Le premier rebondissement a été l'accrochage entre Jobes et le poleman, Arnold, causant des dégâts à la voiture du Germain Gaming. Plusieurs interruptions ont suivi, et Arnold et Jones sont de nouveau entrés en contact.

Parker a résisté en tête de course devant des rivaux disposés sur trois lignes, mais un autre drapeau jaune a changé une nouvelle fois la physionomie de la course. Arnold a pris le pari de rester en piste avec des pneus usés, héritant de la tête de course à quelques tours de l'arrivée. Une stratégie qui n'a pas payé puisqu'il a été rapidement débordé. Au terme d'une lutte serrée pour la deuxième place, Parker a pu remonter et aller chercher la victoire pour Joe Gibbs.

Jobes a terminé deuxième alors que Brandyn Gritton, qui a conclu sa course par un accident en étant dans le top 5, a glissé jusqu'à la 11e place. Stone est troisième devant TJ McGowen et Cory Rothgeb. Arnold a dû se contenter d'une septième place décevante après une course frustrante. Parker conserve la tête au classement au milieu du Segment 3, avec six points d'avance sur Gritton. Arnold est troisième à 12 points.

RÉSULTATS DE LA COURSE PS4

Pos. Grille Pilote Équipe

1 1 Josh Parker Gibbs Gaming

2 3 Nick Jobes Hendrick Motorsports GC

3 4 Joey Stone RCR eSports

4 2 TJ McGowan JTG Daugherty Throttlers

5 7 Corey Rothgeb Team Penske eSports

6 5 Mike Braas Petty eSports

7 9 Kyle Arnold Germain Gaming

8 6 Brandon Hanna Roush Fenway Gaming

9 12 Josh Harbin Leavine Family Gaming

10 11 Maxwell Castro Chip Ganassi Gaming

11 10 Brandyn Gritton Stewart-Haas eSports

12 8 Joe Gornick JR Motorsports

13 13 Jason Mitchell GoFas Gaming

14 14 Cody Giles Wood Brothers Gaming

Xbox One

Du côté de la course Xbox One, Luis Zaiter a maîtrisé le départ, mais la tête de course a changé de mains à plusieurs reprises lors des premiers tours. Comme lors de la course PS4, tout le monde voulait prendre la tête en début de course. Lors de la vague d'arrêts au stand à 30 tours de l'arrivée, les vainqueurs des Segments précédents que sont Daniel Buttafuoco et Justin Brooks ont réussi à se détacher du peloton.

Un accident pour le vainqueur de la manche sur l'Eldora Speedway, Matthew Selby, a cependant remis les compteurs à zéro. Slade Gravitt s'est mêlé à la lutte et a presque réussi à prendre le contrôle de la course aux dépens de Brooks, mais ce dernier a résisté avant une neutralisation.

Brooks et Buttafuoco ont ensuite échangé à plusieurs reprises leurs places en tête, mais Brooks a été poussé alors que les leaders étaient à quatre de front, et a ensuite été pris dans un accident impliquant plusieurs voitures sur la ligne droite opposée. La course s'est résumée à un dernier sprint de trois tours dans lequel Buttafuoco a dû retenir Gravitt, qui a tenté un dépassement par l'extérieur dans le dernier tour mais a perdu la bonne trajectoire et toutes ses chances de succès.

Buttafuoco s'est imposé pour la Germain Gaming devant Sam Morris, deuxième, Tyler Dohar a terminé troisième devant Gravitt et Jose Ruiz, cinquième sous le drapeau à damier. Buttafuoco mène toujours au classement devant Selby et Dohar. L'équipe Germain continue de dominer au classement avec près de 100 points d'avance sur Stewart-Haas eSports, qui a pourtant gagné à deux reprises sur l'Eldora la semaine dernière.

CLASSEMENT DES PILOTES XBOX

Pos. Points Pilote Équipe

1 60 Daniel Buttafuoco Germain Gaming

2 52 Matthew Selby Stewart-Haas eSports

3 50 Tyler Dohar JR Motorsports

4 45 Sam Morris Hendrick Motorsports GC

5 40 Justin Brooks JTG Daugherty Throttlers

6 39 Slade Gravitt Wood Brothers Gaming

7 36 Brian Tedeschi Team Penske eSports

8 34 Matthew Heale Gibbs Gaming

9 30 Jose Ruiz Leavine Family Gaming

10 29 Riley Ogle GoFas Gaming

11 29 Luis Zaiter Chip Ganassi Gaming

12 26 Diego Alvarado Petty eSports

13 26 Nick Walker Roush Fenway Racing

14 24 Jordan McGraw RCR eSports