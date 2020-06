Le segment 2 de l'eNASCAR Heat Pro League a ses Champions !

PS4

Brandon Hanna s'est élancé de la pole position pour la première course de 55 tours. Loin au classement général, son seul objectif était la victoire. Il a mené les premiers tours devant Josh Harbin et le leader du championnat Cody Giles. Huit points seulement séparaient les trois premiers avant cette dernière manche du segment.

Harbin et Giles ont ensuite dépassé Hanna, le laissant troisième alors que le peloton se battait pour l'utilisation de la ligne intérieure, plus rapide. Le drapeau jaune est apparu à 36 tours de l'arrivée, pendant les arrêts au stand sous drapeau vert. Le vainqueur du segment 1, Maxwell Castro, est parti en tête-à-queue en rentrant aux stands, percutant Josh Parker, remonté de l'arrière du peloton.

Malgré le contact, Parker est reparti en tête de l'épreuve. Plusieurs pilotes dont Joey Stone et Giles ont été piégés et se sont retrouvés à un tour. Brandyn Gritton a réussi à prendre la tête après un restart animé, le plaçant en très bonne position pour remporter le segment. Kyle Arnold et lui sont parvenus à s'échapper.

Arnold est rentré au stand à 17 tours de l'arrivée, Gritton le suivant un tour plus tard. Arnold a réussi l'undercut et s'est emparé de la tête à 12 tours du but. Gritton a alors lentement rattrapé le leader, avec Harbin derrière lui. Six tours avant le drapeau à damier, ils ont rattrapé le leader et Gritton a touché Arnold pour prendre la tête. Harbin a ensuite saisi sa chance et s'est emparé des commandes à trois tours de l'arrivée, mais une neutralisation a regroupé le peloton pour un shootout de deux tours.

Sans trop de surprise, le restart fut chaotique, Arnold percutant le mur dans le dernier tour. Gritton a pris la tête et Harbin a terminé dans le mur des virages 3 et 4. Gritton, sixième du championnat avant cette épreuve, s'impose et remporte le segment 2, sécurisant sa place dans la lutte pour le championnat à la dernière manche. Le pilote Stewart-Haas eSports a devancé Jason Mitchell à Atlanta, et Castro. Parker et Corey Rothgeb ont complété le top 5.

Xbox One

Luis Zaiter est parti de la pole position dans la course Xbox One, arrivant à Atlanta deuxième du classement général derrière Daniel Buttafuoco. Slade Gravitt a pris la tête de l'épreuve, Zaiter reculant dans le peloton. Sam Morris a également pris les commandes, avant que Tyler Dohar ne s'empare de la tête.

Le drapeau jaune est apparu pour la première fois à 37 tours de l'arrivée, juste avant les arrêts au stand sous drapeau vert. Gravitt et Morris sont repartis en première ligne, étant déjà passés par la pitlane au moment de la neutralisation. Gravitt a contrôlé la course jusqu'à un terrible incident à 23 tours de l'arrivée. Le vainqueur du segment 1, Justin Brooks, a perdu le contrôle, a traversé la piste et a percuté le leader du classement, Buttafuoco.

Une nouvelle neutralisation rapide est intervenue avant que la course ne retrouve son rythme. Mais Brooks était impliqué dans un nouvel incident, déclenchant une nouvelle neutralisation. Nick Walker a mené au restart à huit tours du but. Buttafuoco s'est battu pour remonter jusqu'en troisième place, avant un nouveau drapeau jaune, préparant un shootout.

L'arrivée fut spectaculaire ! Alors que Brian Tedeschi est passé à l'intérieur de Walker au dernier virage, Buttafuoco s'est lancé à l'extérieur et les trois sont arrivés côte-à-côte. 38 millièmes séparaient le top 3, Tedeschi perdant la victoire pour 15 millièmes. Malgré une course dominée, Gravitt n'a pu faire mieux que sixième. Walker s'est imposé, mais c'est Buttafuoco qui a remporté le segment 2 pour Germain Gaming. Au classement par équipes, Germain mène avec 400 points, devant Chip Ganassi Gaming (351 pts) et JTG Daugherty Throttlers (338 pts).