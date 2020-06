L'apparence des monoplaces dans F1 2020 dévoilée

À deux semaines maintenant de sa sortie, le jeu vidéo officiel de la Formule 1 a dévoilé sa publicité TV (vidéo ci-dessus) mais a également publié une série d'images permettant de découvrir pour la première fois les monoplaces 2020. Jusqu'à maintenant, un profil générique était utilisé pour les autos vues dans les annonces de Codemasters pour ce nouvel opus. Alors que la saison va débuter la semaine prochaine en Autriche, chacune des dix équipes possède désormais sa véritable F1 modélisée, avec ses caractéristiques propres.

Le jeu F1 2020 sera disponible à partir du vendredi 10 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il proposera notamment une édition spéciale Schumacher avec des monoplaces emblématiques du septuple Champion du monde. Parmi les modes attendus figure également My Team, qui permettra de créer sa propre équipe avant de se lancer dans une carrière. Bien que non visités par la F1 cette année suite à la crise du coronavirus, les nouveaux circuits de Hanoï et Zandvoort sont quant à eux bien présents.

Découvrez ci-dessous les monoplaces 2020 dans le jeu