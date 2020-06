Vergne voudrait faire Le Mans avec Gasly et l'Indy 500

Comme plus de 110 autres pilotes professionnels, Jean-Éric Vergne a participé ce week-end aux 24 Heures du Mans virtuelles. Pilotant pour sa propre structure, Veloce Esports, le Français a été bluffé par le niveau de l'organisation commune entre le FIA WEC, l'ACO et Motorsport Games, la course n'ayant été interrompue qu'à deux reprises pour de légers soucis de serveurs.

"Je suis venu féliciter tout le monde car je suis très impressionné par l'organisation et le fait que tout a très bien tourné. Il n'y a eu que deux bugs, et ce n'est pas plus que de la pluie au Mans ou des changements de barrière, ça fait partie du Mans. J'ai vraiment adoré la course, et je suis venu féliciter tout le monde ici [au Studio Gabriel]", a-t-il expliqué lors du live streaming, diffusé sur Motorsport.tv.

Le double Champion en titre de Formule E a pris son rôle très au sérieux, étant pilote d'un côté mais également team manager de l'autre. De quoi devoir rester éveillé tout au long de l'épreuve ! Mais Vergne le confirme, cette première édition des 24 Heures du Mans virtuelles fut un véritable plaisir.

"J'ai adoré, c'était vraiment chouette, on est toujours sur Discord avec l'équipe, on fait les réglages de la voiture nous-mêmes, donc ça fait trois semaines qu'on s'entraîne, en essayant tout. Je n'ai pas dormi cette nuit, j'étais le spotter pour les autres. J'espère que la stratégie que j'ai imaginée va fonctionner car on a décidé en tant qu'équipe de faire des undercuts sur les autres pour nous battre pour la quatrième place, on verra comment ça se terminera au bout", disait-il dans les deux dernières heures de course.

Pour l'occasion, Jean-Éric Vergne a fait équipe avec Pierre Gasly, actuel pilote de Formule 1 pour l'écurie AlphaTauri. Comme Charles Leclerc et bien d'autres, Gasly semble tout à fait partant pour participer aux 24 Heures du Mans réelles dans le futur, et l'ancien pilote Toro Rosso apprécierait tout particulièrement de faire équipe avec lui !

"C'était chouette, il a très vite été dans le rythme, je pense que nous avions le même rythme, il était un peu plus rapide que moi, il prenait aussi plus de risques ! J'étais toujours à la radio pour lui dire de faire attention aux limites de la piste, mais ça a été fantastique. J'espère qu'un jour il fera Le Mans, et si on pouvait le faire ensemble ça serait génial. Et de ce qu'il m'a dit, il adorerait faire Le Mans, ça lui a donné une bonne impression de ce que la course est en réel, même via l'eSport."

De son côté, JEV a rappelé à quel point les 24 Heures sont une course lui tenant à cœur, même si une autre épreuve l'attire également... "C'est la course que je préfère dans ma vie, il y a une course que je n'ai pas pu faire et que je souhaite faire un jour, c'est Indianapolis, les 500 Miles. Mais je l'adore. La journée la plus triste de la saison pour moi c'est le lundi après Le Mans car il faut attendre un an de plus avant de revenir, surtout si la course ne s'est pas bien passée ! C'est la meilleure course de l'année pour moi."